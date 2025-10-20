플리트우드, DP 월드투어 인도 챔피언십 우승…투어 8승째

▲ 아들과 함께 우승을 기뻐하는 플리트우드

토미 플리트우드(잉글랜드)가 DP 월드투어 인도 챔피언십(총상금 400만 달러)에서 우승했습니다.플리트우드는 어제 인도 뉴델리의 델리 골프클럽(파72·6천912야드)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 8개와 보기 1개로 7언더파 65타를 쳤습니다.최종 합계 22언더파 266타를 기록한 플리트우드는 2위 나카지마 게이타(일본)를 2타 차로 제치고 정상에 올랐습니다.플리트우드가 DP 월드투어에서 우승한 것은 지난해 1월 두바이 인비테이셔널 이후 1년 9개월 만입니다.DP 월드투어 8승째를 거둔 플리트우드는 우승 상금 68만 달러(약 9억 6천만 원)를 받았습니다.플리트우드는 미국프로골프(PGA) 투어에서는 우승이 없다가 지난 8월 시즌 최종전인 투어 챔피언십을 제패하며 우승 숙원을 풀었습니다.이번 우승으로 플리트우드는 두바이 레이스 포인트 순위 94위에서 25위로 상승, 11월에 열리는 아부다비 HSBC 챔피언십과 DP 월드투어 챔피언십에 나갈 수 있게 됐습니다.그는 우승을 확정한 뒤 8세 아들 프랭키와 함께 그린에서 포옹하며 기뻐했습니다.플리트우드는 "지난주 아들이 '아빠가 우승하는 모습을 직접 본 적이 없다'고 말하더라"라고 아들과 함께 포옹한 사연을 소개했습니다.이 대회에 함께 출전한 로리 매킬로이(북아일랜드)는 최종 합계 11언더파 277타, 공동 26위에 올랐습니다.DP 월드투어는 23일부터 충남 천안 우정힐스CC에서 한국프로골프(KPGA) 투어와 함께 제네시스 챔피언십(총상금 400만 달러)을 공동 주관합니다.제네시스 챔피언십에 출전하는 임성재는 19일 마카오에서 끝난 아시안투어 마카오오픈(총상금 100만 달러)에 출전해 최종 합계 11언더파 269타, 공동 7위에 올랐습니다.17언더파 263타를 기록한 도미니크 포스(독일)가 우승 상금 18만 달러를 획득했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)