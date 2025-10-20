[단독] '쿠팡 무혐의 사건' 감찰 지연…조서도 비공개

<앵커>



쿠팡 자회사의 퇴직금 미지급 사건을 수사했던 현직 검사가 이 사건을 무혐의 처분하는 과정에서 상부의 외압이 있었다고 최근 국정감사장에서 폭로했는데요. 해당 검사는 이 수사 때문에 감찰을 받았는데, 다섯 달 넘게 결과는 나오지 않고 있고 감찰 조서는 당사자에게도 비공개 처리한 걸로 확인됐습니다.



권지윤 기자가 취재했습니다.



<기자>



쿠팡 자회사의 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건을 담당한 문지석 부장검사는 지난주 국감에서 이 사건이 부당한 압력에 의해 무혐의 처리됐다고 밝혔습니다.



[문지석 부장검사/지난 15일 국회 : 저는 기소를 해야 한다고 생각하고 있고, (일용직 노동자들이) 200만 원 정도 되는 퇴직금이라도 신속하게 받게 됐으면 좋겠습니다.]



문 부장은 지난해 9월 쿠팡 자회사를 압수수색 해 핵심 증거를 확보했습니다.



그러나 지휘부는 수사 초기부터 "무혐의"라고 단정했고, 핵심 증거를 누락시켜가며 무혐의 처분했다는 게 문 부장의 주장입니다.



지휘부는 반박했습니다.



[엄희준/전 부천지청장(지난달, 국회) : (문지석 부장검사의) 허위사실에 기반한 진정이라고 말씀드립니다. 일방적으로 지시하지 않았고, 주임검사 의견을 들었습니다.]



국회 공방에 앞서 대검 감찰부는 지난 5월부터 이 사건을 조사했습니다.



쿠팡 무혐의 처분 이틀 뒤 문 부장에 대한 감찰에 착수한 겁니다.



상부 보고 없이 쿠팡 강제수사에 나선 것을 문제 삼은 걸로 알려졌는데 문 부장은 "억울하다"며 엄희준 지청장 등 지휘부를 상대로 한 진정서를 감찰부에 제출했습니다.



그러나 대검은 다섯 달 넘게 감찰 결과를 내놓지 않은 데 이어, 문 부장이 자신의 감찰 조서를 열람 신청하자 지난 13일 비공개 처리했습니다.



'공개되면 업무의 공정한 수행에 지장을 초래할 수 있다'는 조항을 근거로 제시했습니다.



문 부장은 "어떤 사유로 감찰을 받았는지가 기재된 본인 진술조서는 방어권 행사의 기초 자료인데 납득하기 어렵다"는 입장입니다.



검찰의 지연된 감찰 조사 탓에 실체 왜곡 우려는 물론 내부 갈등까지 자초했다는 비판은 피할 수 없게 됐습니다.



