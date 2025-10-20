IMF "한국 1인당 GDP 작년 34위→올해 37위…타이완은 38→35위"

한국의 1인당 국내총생산(GDP)이 지난해 세계 34위에서 올해 37위로 1년 사이 세 계단 주저앉을 것이라고 국제통화기금(IMF)이 내다봤습니다.



반대로 타이완은 38위에서 35위로 순위가 세 계단 상승해 한국을 22년 만에 역전할 것으로 전망됐습니다.



오늘(20일) 한국은행 등에 따르면, IMF는 지난 15일 발표한 '세계경제전망'(World Economic Outlook) 보고서에서 올해 한국의 1인당 GDP를 3만 5천962달러로 예상했습니다.



지난해(3만 6천239달러)보다 0.8% 감소할 것으로 본 것입니다.



이에 따라 IMF 통계에 포함된 197개국 중 한국의 1인당 GDP 순위는 지난해 34위에서 올해 37위로 하락할 것으로 전망됐습니다.



IMF는 한국이 3년 뒤인 2028년 4만 802달러로, 1인당 GDP 4만 달러 시대를 열 것으로 예상했습니다.



올해 4월 전망 때 2029년 4만 달러 돌파를 예상했던 것보다 1년 앞당겨졌습니다.



다만, 1인당 GDP 세계 순위는 올해 37위에서 내년 38위로 더 하락한 데 이어 2028년 40위, 2029년 41위 등으로 계속 미끄러질 것으로 봤습니다.



이같이 어두운 전망은 타이완과 정반대입니다.



IMF는 타이완의 1인당 GDP가 작년 3만 4천60달러에서 올해 3만 7천827달러로 11.1%나 증가하면서, 세계 순위도 38위에서 35위로 단숨에 세 계단 뛸 것으로 예상했습니다.



더 나아가 내년에는 4만 1천586달러로 한국보다 2년 앞서 4만 달러 선을 돌파하고, 세계 순위가 31위까지 치솟을 것으로 전망했습니다.



IMF는 타이완이 이례적인 고속 성장세를 유지해 5년 뒤인 2030년 1인당 GDP가 5만 252달러로, 5만 달러 선까지 넘어설 것이라고 분석했습니다.



한국의 2030년 1인당 GDP 전망치는 4만 4천262달러에 그쳤습니다.



올해 타이완의 한국 역전은 기정사실로 굳어가고 있습니다.



국제금융센터에 따르면, 해외 주요 투자은행(IB) 8곳이 제시한 타이완의 올해 실질 GDP 성장률 전망치는 지난달 말 평균 5.3%에 달했습니다.



IB 중 가장 높은 6.2%를 제시한 노무라는 최근 보고서에서 "타이완 경제는 3분기 들어 2분기보다 더 빠른 속도로 성장하고 있다"며 "3분기 GDP 성장률 전망치를 전년 동기 대비 3.0%에서 7.6%로 상향 조정했다"고 밝혔습니다.



이어 "타이완 내수가 부진하고 투자가 둔화하고 있다"면서도 "반도체 생산이 강세로, 기술 중심 제조업 활동의 추세에는 변화가 없다"고 덧붙였습니다.



IMF는 일본의 경우 1인당 GDP가 작년 3만 2천443달러에서 올해 3만 4천713달러로 7% 가까이 증가하겠지만, 세계 순위는 계속 40위에 머무를 것으로 전망했습니다.



IMF는 일본이 한국보다 1년 늦은 2029년 4만 1천20달러로, 4만 달러를 넘을 것으로 예상했습니다.



일본의 1인당 GDP 세계 순위도 작년부터 내년까지 만년 40위를 기록하다가 2027∼2030년 42위로 더 하락하는 등 지지부진할 것으로 내다봤습니다.



올해 1인당 GDP 세계 1위는 리히텐슈타인으로, 23만 1천71달러에 달할 것으로 예상됐습니다.



이어 10위권에는 룩셈부르크(14만 6천818달러), 아일랜드(12만 9천132달러), 스위스(11만 1천47달러), 아이슬란드(9만 8천150달러), 싱가포르(9만 4천481달러), 노르웨이(9만 1천884달러), 미국(8만 9천599달러), 덴마크(7만 6천481달러), 마카오(7만 4천921달러) 등이 포함됐습니다.