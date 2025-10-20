캄보디아로 향한 한국인, 매년 2천∼3천 명씩 안 돌아왔다

▲ 캄보디아 범죄단지

정부가 캄보디아 스캠(사기) 산업에 종사하는 한국인이 1천 명 남짓으로 추정된다고 밝힌 가운데, 실제 가담 인원이 더 많을 가능성을 시사하는 통계가 처음으로 나왔습니다.오늘(20일) 더불어민주당 박찬대 의원실이 법무부로부터 받은 자료에 따르면 2021년 113명에 불과했던 캄보디아 출국자와 한국 입국자 수의 차이는 2022년 3천209명, 2023년 2천662명, 2024년 3천248명 등 2천∼3천 명대로 폭증한 것으로 확인됐습니다.이는 캄보디아로 출국한 한국인이 매년 수천 명씩 귀국하지 않는 것으로 해석되는 수치입니다.올해도 8월까지 864명이 돌아오지 않은 것으로 추정됩니다.2021년∼2024년 한국에서 캄보디아로 향한 한국인은 5천476명→3만 5천606명→8만 4천378명→10만 820명이었습니다.같은 기간 캄보디아에서 입국한 한국인은 각각 5천363명→3만 2천397명→8만 1천716명→9만 7천572명입니다.올해의 경우 1∼8월 6만 7천609명이 캄보디아로 향했지만 6만 6천745명만 되돌아왔습니다.태국, 베트남 등 인접국을 통해 캄보디아로 들어가 돌아오지 않은 경우도 적지 않을 것으로 추정됩니다.캄보디아 이민청이 집계한 캄보디아 입국 한국인 수치는 2021년 6천74명, 2022년 6만 4천40명, 2023년 17만 171명, 2024년 19만 2천305명, 2025년 1월∼7월 10만 6천686명을 기록했습니다.특정 연도에 따라 우리 통계보다 2배 가까이 많습니다.현지 사정에 정통한 이들 사이에서도 캄보디아 '웬치'(범죄단지)나 소규모 사무실에서 스캠 산업에 종사하는 한국인이 정부가 추정한 1천 명보다 훨씬 많을 것이라는 의견이 적지 않게 나옵니다.범죄단지 근무자의 지인 A 씨는 언론에 "한국인이 못해도 2천∼3천 명 될 것"이라며 "비행기 타고 정직하게 나가는 사람만 있는 게 아니라 중국 등을 거쳐 밀항하는 사람도 있다"고 말했습니다.범죄단지에서 일했던 20대 남성 B 씨도 "근무하던 단지에만 한국인이 50여 명이 있었다"라며 "그중 몇몇은 돈을 벌어서 새로 회사를 차린다고 다른 지역으로 떠나기도 했다"라고 했습니다.특히 현지 범죄조직에 감금되는 피해를 입거나 폭행·고문으로 사망한 한국인도 알려진 것을 훨씬 웃돌 것이라고 입을 모았습니다.A 씨는 일부 범죄단지는 자체 소각장이 있다며 "국경지대 범죄단지에서는 장기 매매도 이뤄진다. 웬치에서 죽은 한국인이 한두 명이 아닐 것"이라고 했습니다.이 때문에 감금·납치·폭행 피해를 본 한국인을 구조하기 위해선 캄보디아 범죄단지와 연관이 있는 한국인 규모를 정확히 파악하는 게 우선이라는 목소리가 나옵니다.박찬대 의원은 "현지 증언대로라면 아직 드러나지 않은 피해자들이 많이 있는 것 같다"라며 "개별 출입국 기록과 영사·경찰 자료를 정부 차원에서 전면 대조해 미복귀자에 대한 재점검이 꼭 필요한 상황"이라고 강조했습니다.또 "지난달 30일 대표 발의한 영사조력법 개정을 조속히 추진하고, 캄보디아뿐만 아니라 여러 나라에서 동종 사건이 발생하는 만큼 이에 선제 대응하고 인력·예산이 지원되도록 노력하겠다"고 밝혔습니다.