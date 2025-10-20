1. 기온 '뚝' 초겨울 추위…강원 산간 첫눈 예고



오늘(20일) 아침 서울 기온이 한자릿수로 뚝 떨어지면서 초겨울 추위가 찾아놨습니다. 바람까지 강해 체감온도는 더 낮고, 강원 산간에는 첫눈 가능성도 있습니다.



2. "APEC 계기 타결 가능성…일부 조율 필요"



관세 후속 협상 차 미국을 방문하고 돌아온 우리 협상단이 대부분의 쟁점에서 진전이 있었다고 설명했습니다. 한두 가지 더 풀어야 할 쟁점이 있지만 경주 APEC 정상회의를 계기로 협상 타결 가능성이 커졌다고 밝혔습니다.



3. 송환 64명 수사 속도…고문 사망 대학생 부검



캄보디아에서 송환한 피의자 64명을 상대로 경찰이 현지 범죄의 실태 파악에 속도를 내고 있습니다. 캄보디아에 두 달 넘게 보관돼 있던 고문 사망 대학생 시신은 오늘 오전 부검이 진행됩니다.



4. 미 전역 '노 킹스' 시위…트럼프 "난 왕 아니다"



미국 전역에서 트럼프 대통령의 통치 행태에 반대하는 대규모 시위가 열렸습니다. 시위대는 미국에 왕은 없다고 외치며 트럼프 퇴진을 촉구했는데, 트럼프는 자신은 왕이 아니라고 반박했습니다.