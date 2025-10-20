뉴스

루브르 박물관 4인조 괴한 침입…"보석 8점 도난"

김덕현 기자
작성 2025.10.20 06:35 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

프랑스 파리의 관광 명소인 루브르 박물관에 4인조 괴한이 침입해서 프랑스 왕실의 보석 8점을 훔쳐 갔습니다. 파리 경찰청에서 겨우 800미터 떨어진 거리에서 대담하게 사다리 차로 박물관에 침입한 것으로 파악됐습니다.

김덕현 기자입니다.

<기자>

루브르 박물관 주위로 통제선이 만들어졌고, 경찰들이 분주하게 오갑니다.

박물관이 개장하고 30분 뒤인 현지 시각 어제(19일) 오전 9시 반쯤, 4인조 괴한들이 침입해 이곳에 전시돼 있던 보석류를 훔쳐 달아났습니다.

이들 일당은 센강 쪽 건물 외벽에 마련한 사다리차를 통해 박물관 내부로 진입한 걸로 파악됐습니다.

[라이언 엘 만다리/루브르 박물관 투어 가이드 : 누군가 창문을 두드리는 것 같은 소리를 들었어요. 박물관 직원들이 그 소리 쪽으로 가는 걸 봤습니다.]

괴한들은 불과 몇 분 사이에 프랑스 왕실 물품이 전시된 '아폴론 갤러리'에서 보석류 9점을 훔쳤는데, 이 가운데 나폴레옹 3세의 부인 외제니 황후의 왕관은 범행 현장 인근에서 부서진 채 발견됐다고 프랑스 언론은 전했습니다.

도난당한 보물 8점에는 나폴레옹 1세가 부인에게 선물한 에메랄드·다이아몬드 목걸이 등이 포함됐습니다.

다만, 아폴론 갤러리에서 가장 유명한 전시품으로 꼽히는 140 캐럿짜리 레장 다이아몬드는 도난품이 아니라고 당국은 밝혔습니다.

이 사건으로 박물관이 하루 휴관하면서 관람객들이 급히 퇴장하는 등 박물관 안팎에서 혼잡이 빚어졌습니다.

마크롱 프랑스 대통령은 SNS를 통해 "우리가 소중히 여기는 유산에 대한 공격"이라며 괴한들이 법의 심판을 받게 할 거라고 밝혔습니다.

다만, 파리 경찰청에서 불과 800미터 떨어진 곳에서 벌어진 대담한 범행으로, 보안 문제에 대한 비판을 피할 수 없게 됐다고 외신들은 지적했습니다.

(영상편집 : 유미라)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지