유럽 20개국, EU에 아프가니스탄 불법이민자 추방 요구

▲ EU 깃발

유럽 20개국이 아프가니스탄 출신 불법 이민자 추방을 유럽연합(EU)에 요구했다고 유로뉴스가 현지 시각 18일 보도했습니다.오스트리아, 벨기에, 체코, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 폴란드 등 EU 19개 회원국과 노르웨이 정부는 마그누스 브루너 EU 이민 담당 집행위원에게 보낸 서한에서 탈레반 정권과 협상을 포함한 아프가니스탄 불법 이민자 송환을 최우선 과제로 삼아야 한다고 주장했습니다.20개국은 아프가니스탄인의 자발적 귀환을 지원하고 범죄자 등은 강제 송환해야 한다며 EU 집행위원회와 대외관계청(EEAS), 회원국 정부가 아프가니스탄에 공동 대표단을 파견하자고 제안했습니다.시리아에 이어 유럽에 두 번째로 많은 난민이 유입되는 나라가 아프가니스탄입니다.지난 2021년 탈레반이 재집권한 뒤로 외교 관계가 단절돼 범죄자 추방은 제대로 이뤄지지 않고 있습니다.현재 탈레반을 합법적 정부로 인정하는 나라는 러시아 외에 없습니다.유럽에서 아프가니스탄 난민이 가장 많이 사는 독일은 탈레반과 간접 협상을 통해 지난 7월 범죄자 추방을 재개했습니다.또, 탈레반과 직접 난민 송환 협정을 맺는 방안을 추진하면서 탈레반이 임명한 영사관 직원의 독일 근무도 승인했습니다.유엔 인권기구 등은 탈레반의 인권 탄압을 이유로 이 같은 움직임을 비판해 왔습니다.유엔에 따르면 전 세계 아프가니스탄 출신 난민과 망명 신청자는 약 520만 명으로 이 가운데 약 120만 명이 유럽에 머무르고 있습니다.(사진=게티이미지코리아)