트럼프 "'마약 생산 장려' 콜롬비아, 지원금 지급 중단"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

'마약과의 전쟁'을 선언한 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시각 19일 중남미 주요 마약 생산국 가운데 하나인 콜롬비아에 대해 미국의 지원금 지급을 중단하겠다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "구스타보 페트로 콜롬비아 대통령은 불법 마약 지도자로서 대규모든 소규모든 콜롬비아 전역에서의 마약 생산을 강하게 장려하고 있다"고 비판했습니다.이어 "마약은 콜롬비아에서 가장 큰 산업이 됐고, 미국에서 막대한 지원금과 보조금을 받고 있음에도 페트로 대통령은 이를 막기 위한 아무 조치도 하지 않았다"며 "이는 장기적으로 미국을 상대로 사기를 치는 것"이라고 강조했습니다.또 "마약 생산의 목적은 미국에 막대한 양의 마약을 판매해 죽음과 파괴, 대혼란을 초래하는 데 있다"고 지적했습니다.그러면서 "오늘부터 이런 지원금, 어떤 형태의 지원금이나 보조금도 더는 콜롬비아에 지급하지 않을 것"이라고 전했습니다.미국은 그동안 콜롬비아에 경제 개발, 마약 퇴치 등을 목적으로 재정적 지원을 해왔는데, 이를 중단하겠다고 밝힌 겁니다.트럼프 대통령은 "미국에 대해 무례한 말을 하며 지지도가 낮고 매우 인기가 없는 지도자 페트로는 즉각 이 죽음의 들판을 폐쇄해야 한다"며 "그렇지 않으면 미국이 대신 폐쇄할 것이며, 그건 좋은 방식으로 이뤄지지 않을 것"이라고 경고했습니다.