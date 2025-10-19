"긴 겨울 버티게 해줘"…계란빵, '세계 50대 빵' 선정

▲ 계란빵

한국을 대표하는 길거리 간식인 계란빵이 미국 CNN이 뽑은 '세계 50대 빵' 가운데 하나로 포함됐습니다.CNN은 현지 시각 18일 온라인판에서 계란빵을 영어로 'gyeran-ppang'으로 표기하면서 세계 50대 빵 가운데 하나로 선정했습니다.CNN은 계란이 통째로 들어 있는 1인분 크기의 밀가루빵이라고 설명하면서 "서울 거리에서 인기가 많은 간식으로, 아침 식사로 따뜻하게 먹거나 하루 중 다른 때 먹어도 된다"고 소개했습니다.그러면서 "계란빵 한 개마다 보물이 숨겨져 있다"면서 "햄, 치즈, 파슬리를 넣으면 달콤하고 짭짤한 맛에 풍미까지 더해져 배를 따뜻하게 해주고 한국의 긴 겨울을 버틸 수 있게 해준다"고 설명했습니다.프랑스의 바게트, 이탈리아의 치아바타, 일본의 카레 빵, 멕시코의 토르티야, 미국의 비스킷 등이 계란빵과 함께 CNN이 선정한 세계 50대 빵으로 뽑혔습니다.CNN은 이번 목록이 "다양성을 반영한다"며 "이러한 빵에 담긴 기억에 남는 풍미, 독특한 재료, 상징적인 지위, 순수하고 편안한 즐거움에 따라 선정됐다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)