뉴스

"긴 겨울 버티게 해줘"…계란빵, '세계 50대 빵' 선정

김덕현 기자
작성 2025.10.19 21:57 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"긴 겨울 버티게 해줘"…계란빵, '세계 50대 빵' 선정
▲ 계란빵

한국을 대표하는 길거리 간식인 계란빵이 미국 CNN이 뽑은 '세계 50대 빵' 가운데 하나로 포함됐습니다.

CNN은 현지 시각 18일 온라인판에서 계란빵을 영어로 'gyeran-ppang'으로 표기하면서 세계 50대 빵 가운데 하나로 선정했습니다.

CNN은 계란이 통째로 들어 있는 1인분 크기의 밀가루빵이라고 설명하면서 "서울 거리에서 인기가 많은 간식으로, 아침 식사로 따뜻하게 먹거나 하루 중 다른 때 먹어도 된다"고 소개했습니다.

그러면서 "계란빵 한 개마다 보물이 숨겨져 있다"면서 "햄, 치즈, 파슬리를 넣으면 달콤하고 짭짤한 맛에 풍미까지 더해져 배를 따뜻하게 해주고 한국의 긴 겨울을 버틸 수 있게 해준다"고 설명했습니다.

프랑스의 바게트, 이탈리아의 치아바타, 일본의 카레 빵, 멕시코의 토르티야, 미국의 비스킷 등이 계란빵과 함께 CNN이 선정한 세계 50대 빵으로 뽑혔습니다.

CNN은 이번 목록이 "다양성을 반영한다"며 "이러한 빵에 담긴 기억에 남는 풍미, 독특한 재료, 상징적인 지위, 순수하고 편안한 즐거움에 따라 선정됐다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지