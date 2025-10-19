'PO 사상 첫 40세 홈런' 강민호 "목표는 최소 실점 경기"

▲ 19일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 플레이오프 2차전 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 경기. 9회초 2사 1루 때 2점 홈런을 친 삼성 강민호가 환호하고 있다.

프로야구 삼성 라이온즈 포수 강민호(40)가 플레이오프(PO) 최고령 홈런 기록을 세웠습니다.강민호는 오늘(19일) 대전 한화생명 볼파크에서 열린 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌 플레이오프(PO·5전 3승제) 2차전 한화 이글스와 원정 경기에서 9회초 2점 홈런을 때려냈습니다.팀이 5대 1로 앞선 상황에서 7대 1로 달아나는 한 방이었습니다.한화가 9회말 2점을 따라붙었기 때문에 강민호의 홈런이 아니었더라면 삼성은 9회말 수비에서 쉽지 않은 상황을 맞이할 뻔했습니다.강민호의 이 홈런은 프로야구 PO 사상 만 40세를 넘긴 선수가 때린 첫 홈런이었습니다.종전 PO 최고령 홈런 기록은 지난해 강민호가 LG 트윈스를 상대로 만 39세 2개월에 달성한 바 있습니다.강민호는 경기 후 인터뷰에서 "어제 경기에서 져서 분위기가 가라앉을 수 있었는데 오늘 이기고 대구로 가게 돼 기분이 좋다"고 소감을 밝혔습니다.그는 "이번 가을 야구 목표는 (공격보다) 최소 실점하는 경기를 이끄는 것"이라며 "감독님도 그래서인지 저를 8번에 기용해주셔서 '수비만 하라'는 메시지를 주시는 것 같다"고 웃었습니다.이날 선발 투수로 7이닝 1실점 호투한 최원태 역시 "(강)민호 형 사인대로 던진 것이 좋은 결과를 낸 비결"이라고 화답했습니다.강민호는 "어제 실점을 많이 해서 숙소에서 리뷰하면서 '너무 생각이 많았다'는 판단을 내렸다"며 "그래서 오늘은 단순하게 풀어가자는 마음으로 나왔는데 (최)원태 공도 좋아서 경기가 잘 풀렸다"고 말했습니다.이날 왼쪽 담을 넘어가는 홈런을 두고 강민호는 "저는 홈런인 줄 알았는데, 저 빼고 아무도 홈런인 줄 모르는 것 같아서 1루로 뛸 때 민망했다"며 "넘어가고 나서 다들 환호해주셔서 기분 좋게 뛰었다"고 기뻐했습니다.그는 "제 나이에 포스트시즌에서 주전으로 뛸 수 있다는 것이 행복하다"며 "몸 관리를 잘해서 오래 뛸 수 있는 선수가 되는 것이 목표"라고 다짐했습니다.삼성 타선이 1차전 코디 폰세, 2차전 라이언 와이스 등 한화의 강력한 '원투 펀치'를 공략한 것에 대해서는 "타자들이 공격적으로 치고 있는 것 같다"며 "상위 타순 선수들이 점수를 많이 뽑아주니까 하위 타자인 저는 투수 리드에 전념하면서 추가 실점을 하지 말자는 생각으로 경기에 임하고 있다"고 팀 분위기를 전했습니다.(사진=연합뉴스)