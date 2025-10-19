뉴스

손흥민, 리그 최종전서 9호골…구단 통산 500호골

김형열 기자
작성 2025.10.19 20:59 수정 2025.10.19 21:13 조회수
<앵커>

A매치 2연전을 마치고 LA FC로 돌아간 손흥민 선수가 정규리그 최종전에서 시즌 9호 골을 뽑았습니다. 구단 통산 500호 골입니다.

김형열 기자입니다.

<기자>

A매치 통산 최다 출전 기록을 세운 뒤, LA FC로 복귀하자마자 콜로라도 원정에 나선 손흥민은 단 한 번의 기회를 놓치지 않았습니다.

전반 41분 단짝 부앙가의 전진 패스를 받아 상대 진영을 파고든 뒤 왼발 선제골을 터뜨렸습니다.

완벽한 속임 동작에 이은 강력한 슈팅에, 꼼짝없이 당한 상대는 애꿎은 땅만 내리쳤습니다.

손흥민의 시즌 9호 골이자, LA FC 창단 260경기 만에 나온 정규리그 역대 최소 경기 500호 골입니다.

또 한 번 대기록의 주인공이 된 손흥민은, 전반 종료 직전에는 자로 잰 듯한 코너킥을 올렸는데, 동료 헤더가 골대를 강타해 멀티 공격포인트는 작성하지 못했습니다.

후반 31분까지 활약한 손흥민은 경기 MVP에 뽑혔고, LA FC는 2대 2로 비겼습니다.

요리스 골키퍼의 어이없는 실수가 나오며 후반 두 골을 내줬지만, 종료 직전 극적인 동점 골로 승점 1점을 더했습니다.

정규리그를 3위로 마친 LA FC는 6위 오스틴 FC와 플레이오프 1라운드를 펼칩니다.

(영상편집 : 박기덕)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
