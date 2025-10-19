뉴스

'쾅' 차량 돌진해 산산조각…대형 마트서 날벼락

김덕현 기자
작성 2025.10.19 20:22 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

오늘(19일) 오전 서울 관악구의 한 다세대 주택에서 불이 나 50대 여성이 크게 다쳤습니다. 부산에서는 한 60대가 몰던 차량이 대형 마트로 돌진해 한 명이 다쳤습니다.

사건·사고, 김덕현 기자입니다.

<기자>

창문 틈 사이로 흰 연기가 연거푸 뿜어져 나옵니다.

지하로 향하는 계단에도 앞이 보이지 않을 정도로 연기가 뿌옇게 들어찼습니다.

오늘 오전 11시 10분쯤 서울 관악구 행운동의 한 다세대 주택 지하 1층에서 불이 났습니다.

소방 당국은 인력 52명과 차량 15대를 투입해 20여 분 만에 불길을 잡았습니다.

화재 직후 주민 9명은 자력 대피했지만, 50대 여성 1명이 크게 다쳤습니다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있습니다.

---

대형 마트 출입문에 멈춰 선 흰색 승용차 주위로 깨진 유리 조각들이 널브러졌습니다.

사람들이 오가는 건물 정문으로 차량이 돌진한 건 오늘(19일) 오전 11시쯤.

이 사고로 유리문이 깨지면서 마트 안에 있던 60대 여성이 다쳤는데, 생명에 지장은 없는 걸로 알려졌습니다.

경찰은 지난해 수술을 받은 60대 남성 운전자가 정신적 후유증으로 사고를 낸 걸로 보고 주변 CCTV와 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 파악하고 있습니다.

---

오늘(19일) 새벽 2시 10분쯤에는 전남 완도군 완도항 인근 바다에서 18살 남학생이 물에 빠졌습니다.

이 남학생은 통화하던 중 발을 헛디뎌 바다로 떨어졌는데, 물속에 있는 고정용 구조물을 붙잡고 버티고 있던 모습을 인근 낚시꾼이 발견해 신고했습니다.

5분 뒤 현장에 도착한 해경은 남성을 구조해 병원으로 옮겼고, 생명에 지장은 없는 걸로 파악됐습니다.

(영상편집 : 최혜란, 화면제공 : 전남 완도해양경찰서·서울소방재난본부·부산소방재난본부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지