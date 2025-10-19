뉴스

내일 아침 전국 대부분 한 자릿수 기온

조제행 기자
작성 2025.10.19 17:03 조회수
내일 아침 전국 대부분 한 자릿수 기온
▲ 가을 옷차림의 시민들 

월요일인 20일에는 대부분 지역의 아침 최저 기온이 한 자릿수로 떨어지며 초겨울 날씨가 찾아오겠습니다.

19일 기상청에 따르면 20일 전국 아침 최저 기온은 2∼14도로 예보됐습니다.

19일(10.0∼18.6도)은 물론 평년(4.9∼14.2도) 아침 최저 기온보다 낮은 수준입니다.

주요 지역별로 보면 서울이 5도, 인천·수원 4도, 춘천·전주 7도, 대전·세종 5도, 광주 8도, 대구 9도, 부산 14도, 제주 15도 등으로 예상됩니다.

오후부터 차츰 추위가 풀리면서 전국 낮 최고 기온은 12∼22도로 오르겠습니다.

중부지방과 경북권은 오전부터 차차 흐려지겠고 그 밖의 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠습니다.

강원 영동에선 오전부터, 경북 동해안과 경북 북동 산지에선 새벽부터, 경남권 동부는 오후부터 비가 오는 곳이 있겠습니다.

강원 북부의 해발고도 1천200m 이상 높은 산지에선 비 혹은 1㎝ 안팎의 눈이 올 수 있겠습니다.

21일까지 예상 강수량은 강원 영동이 10∼50mm, 경북 북부 동해안과 경북 북동 산지가 5∼30mm입니다.

(사진=연합뉴스)
