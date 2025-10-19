양궁 안산, 3년 만에 월드컵 파이널 우승

▲ 양궁선수 안산

안산(광주은행)이 올해 양궁 왕중왕을 가리는 2025 현대 양궁 월드컵 파이널에서 우승했습니다.안산은 오늘(19일) 중국 난징에서 열린 대회 마지막 날 여자 리커브 결승에서 쉬신쯔(대만)를 슛오프 끝에 6대 5로 물리쳤습니다.2022년 멕시코 틀락스칼라 대회에서 우승한 안산은 이로써 생애 두 번째 월드컵 파이널 금메달을 목에 걸었습니다.안산은 올해 2차 대회 5위, 3차 대회 2위, 4차 대회 6위 등 출전한 모든 대회에서 상위권 성적을 내 틀락스칼라 대회 이후 3년 만에 파이널 무대로 복귀했습니다.안산은 지난달 광주에서 열린 세계선수권대회에서 개인전 동메달을 따낸 데 이어 이번엔 파이널 챔피언으로 복귀하면서 사상 첫 올림픽 양궁 3관왕에 올랐던 2020 도쿄 올림픽(2021년) 이후 최고의 해를 만들었습니다.광주 세계선수권 여자 개인전 우승자인 강채영(현대모비스)은 3위 결정전에서 케이시 코폴드(미국)를 6대 2로 물리치고 동메달을 따냈습니다.앞서 2019년 모스크바 대회와 2023년 멕시코 에르모시요 대회에서 우승한 강채영은 통산 3번째 월드컵 파이널 메달을 거머쥐었습니다.남자 컴파운드에 출전한 김종호(현대제철)는 6위로 대회를 마쳤습니다.월드컵 파이널은 한 해 4차례 열리는 월드컵에서 좋은 성적을 낸 선수들이 출전하는 '왕중왕전' 성격의 대회입니다.남자 리커브 김우진(청주시청)과 김제덕(예천군청)이 이번 대회에 결장한 가운데 3명의 한국 선수가 출전했습니다.(사진=대한양궁협회 인스타그램 캡처, 연합뉴스)