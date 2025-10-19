중국 생성형 AI 이용자 6개월만에 두 배…5억명 넘어

중국의 생성형 인공지능(AI) 이용자가 6개월 만에 두 배로 증가하며 5억 명을 웃돈 것으로 집계됐습니다.



어제(18일) 중국인터넷정보센터(CNNIC)가 발표한 '생성형 AI 응용 발전 보고서'에 따르면, 지난 6월 말 기준 중국의 생성형 AI 이용자 수는 5억 1천500만 명으로 지난해 말 대비 106.6% 급증했습니다.



보급률은 36.5%로 전체 사용자 중 40세 미만 청장년층이 74.6%를 차지했습니다.



학력 기준으로는 대졸 이상이 37.5%로 조사됐습니다.



중국 공산당지 인민일보 등 현지 언론은 "각계각층이 생성형 AI가 가져오는 지능형 업그레이드 물결을 적극 받아들이고 있다"며 "핵심 이용자는 청장년층과 고학력자"라고 진단했습니다.



주요 이용 분야는 검색, 콘텐츠 제작, 사무 보조 등으로 조사됐고, 농업·산업 제조, 과학 연구 등 연구 분야 활용도도 높다고 보고서는 전했습니다.



보고서는 "아울러 중국의 AI 분야 영향력이 글로벌 무대에서 꾸준히 확대되고 있다"며 4월 기준 중국의 AI 관련 특허 출원 건수가 157만 6천 건에 달해 전 세계의 38.58%, 국가별 1위를 기록했다고 밝혔습니다.