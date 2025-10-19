김병기 "장동혁의 윤 면회, 제2의 내란 선동…야스쿠니 참배와 다를 바 없어"

더불어민주당 김병기 원내대표는 국민의힘 장동혁 대표가 수감 중인 윤석열 전 대통령을 면회하고 온 데 대해 "대선 불복을 넘어선 명백한 제2의 내란 선동"이라고 맹비난했습니다.



김병기 원내대표는 오늘(19일) 오전 국회에서 기자간담회를 열고 "장 대표의 윤석열 면회는 야스쿠니 신사를 참배하는 일본 극우세력 망동과 다를 바 없다"며 이렇게 강조했습니다.



김 원내대표는 "법질서에 대한 정면 도전이었고 헌정질서에 대한 중대한 모욕"이라며 "국민의힘은 윤석열과 다시 손잡고 정권 재탈환을 명분으로 제2의 쿠데타를 꿈꾸고 있는 것 아니냐"고 반문했습니다.



장 대표는 어제 자신의 SNS를 통해 그제 서울구치소를 찾아 윤 전 대통령을 면회한 사실을 알리며 "힘든 상황에서도 성경 말씀과 기도로 단단히 무장하고 계셨다, 우리도 하나로 뭉쳐 싸우자, 좌파 정권으로 무너지는 자유대한민국을 살리기 위해"라고 적었습니다.



김 원내대표는 이런 장 대표 발언에 대해 "윤석열의 계엄과 내란을 정당화하고 불법과 폭력을 민주주의로 포장한 궤변 중의 궤변"이라며 "민주주의 뿌리를 송두리째 뒤흔드는 발언"이라고 비난했습니다.



그러면서 "국민의힘은 스스로 내란·극우 정당으로 전락했다"며 "내란 미화·내란 선동·헌정 파괴 시도를 결코 용납하지 않겠다는 걸 분명히 경고한다"고 강조했습니다.



문금주 원내대변인도 국회 브리핑에서 "장 대표의 '윤석열 구치소 성지순례', 내란 잔당의 망령이 부활하고 있다"며 "친윤 일색의 당 내부조차 등을 돌릴 만큼 국민의힘은 이미 제정신을 잃은 정당이 되어버렸다"고 비판했습니다.



이어 "윤석열 잔당의 늪에서 빠져나오지 못하는 한 국민의힘은 스스로 해산의 길을 걸을 뿐"이라며 "국민은 당신들을 더는 정당이라 부르지 않을 것"이라고 말했습니다.