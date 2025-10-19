뉴스

김 총리 "여순사건 비극 현재진행형…낱낱이 진실 규명"

김아영 기자
작성 2025.10.19 12:26 수정 2025.10.19 12:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
김 총리 "여순사건 비극 현재진행형…낱낱이 진실 규명"
▲ 김민석 국무총리가 19일 전남 구례군 지리산역사문화관에서 열린 여수·순천 10·19사건 제77주기 합동 추념식에서 추념사를 하고 있다. 

김민석 국무총리는 여수·순천 10·19사건(여순사건) 77주기를 맞아 "정부는 진상조사기획단을 통해 진실을 낱낱이 규명하겠다"고 약속했습니다.

김 총리는 오늘(19일) 오전 전남 구례군 지리산 역사문화관에서 열린 합동 추념식에 참석해 "새 정부 출범으로 높아진 유족들의 기대를 잘 알고 있다. 잊지 않겠다"며 이같이 말했습니다.

그는 "우리 사회는 이념의 굴레와 갈등 속에서 진실규명과 해원(원통한 마음을 푸는 것)을 바라는 유족들의 절박한 호소를 온전히 해소해 드리지 못하고 있다"며 "여순의 비극은 아직 현재진행형"이라고 평가했습니다.

이어 "최근 법원은 여순사건 피해자의 국가배상책임을 인정했고 법무부는 항소하지 않고 법원의 결정을 받아들였다"며 "희생자와 유족에 대한 심사도 기한 내에 마무리하도록 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지