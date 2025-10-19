[날씨] 오후부터 기온 '뚝'…내일 서울 아침 5도

오늘(19일)부터 겨울 외투를 꺼내주셔야겠습니다.



북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 기온이 뚝뚝 떨어질 텐데요.



오늘 서울의 낮 최고 기온 18도로 평년보다 2도가량 낮겠고 월요일인 내일은 서울의 아침 기온이 5도까지 뚝 떨어지면서 초겨울 추위가 나타나겠습니다.



특히 여기에 바람까지 강하게 불어들면서 체감하는 온도는 기온보다 더 낮겠습니다.



출근길 든든하게 챙겨 입고 나오셔야겠습니다.



경기 북부와 강원 북부, 영남 해안가와 제주 지역에는 낮까지 비가 더 내리겠습니다.



양은 경기 북부와 강원 북부, 영남 해안가에 5mm 미만이 예상되고요.



제주에는 5~20mm의 비가 내리겠습니다.



전국 하늘에 구름이 많다가 오후부터 차차 맑아지겠습니다.



당분간 해안가와 제주를 중심으로는 바람이 강하게 불어들겠습니다.



날아갈 물건은 없는지 확인 한번 해 주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면요.



청주의 낮 최고 기온 21도, 대구 20도, 부산 22도 예상됩니다.



당분간 영동 지역에는 비가 길게 이어질 텐데요.



특히 내일은 추위가 찾아오면서 강원 높은 산지에서는 비가 눈으로 바뀌어 내리기도 하겠습니다.



(안수진 기상캐스터)