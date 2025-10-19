캄보디아 송환 64명 신속수사…이르면 오늘 영장 청구

<앵커>



경찰이 캄보디아에서 송환된 피의자 64명에 대한 수사를 계속 이어가고 있습니다. 경찰은 어제(18일) 새벽에 이들이 전세기에 타자마자 체포영장을 집행했는데, 48시간 내에 구속영장 청구 여부를 결정해야 되는 만큼 수사에 속도를 내고 있습니다.



김태원 기자의 보도입니다.



어제 오전 캄보디아에서 범죄에 가담했다가 현지에 구금됐던 피해자이자 전화금융 사기 피의자인 한국인 64명이 국내로 송환됐습니다.



송환된 피의자들은 전화금융사기 사건의 집중 수사 관서로 지정된 충남경찰청을 비롯해 지방경찰청 6곳에 나눠 압송됐습니다.



피의자 45명은 충남 지역 경찰서 5곳으로 분산됐고, 경기 의정부와 김포, 서울 서대문서와 강원 원주경찰서에서도 조사가 시작됐습니다.



충남지역으로 압송된 45명은 기존에 주식투자 리딩방 사기나 노쇼 사기 등으로 이미 수사를 진행하던 사건의 피의자들인 것으로 파악됐습니다.



강원 원주경찰서에서 수사 중인 60대 남성은 한국에서 취업빙자 사기로 입건된 피의자 신분이었고, 대전경찰청에서 수사 중인 또 다른 30대 남성은 보이스피싱 사기로 수배된 상태였습니다.



경찰은 이들에 대해 캄보디아 프놈펜에서 전세기에 탄 직후인 어제 새벽 3시쯤 미리 발부된 체포영장을 집행했습니다.



체포영장 집행 이후 48시간 내에 구속영장 청구 여부를 결정해야 하는 만큼, 내일 새벽 체포 시한 만료를 앞두고 이르면 오늘 이들에 대한 무더기 구속영장이 청구될 것으로 보입니다.



경찰은 이들이 국내에서 저질렀던 범죄에 대한 수사를 이어가는 것과 동시에 캄보디아 현지에서 또 다른 범죄를 저질렀는지 들여다볼 방침입니다.



