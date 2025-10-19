캄보디아 송환자들 체포시한 곧 만료…경찰, 구속영장 신청하나

▲ 캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다.

경찰이 캄보디아에서 송환된 피의자 64명에 대한 신병처리 방향을 오늘(19일) 오후 결정할 예정입니다.경찰청은 "체포 상태로 조사받는 인원이 많은 만큼 체포 시한인 48시간 이내에 구속영장 여부를 판단할 것"이라고 기자단에 공지했습니다.송환된 64명은 한국시간으로 어제 새벽 2시쯤 전세기 탑승과 동시에 체포됐습니다.체포 시한이 내일 새벽 만료되기 때문에 경찰은 오늘 늦은 오후까지 각 피의자에 대한 구속영장 신청 여부를 정할 예정입니다.현재 64명은 충남경찰청에 45명, 경기북부청에 15명 등 전국 각지로 분산돼 조사받고 있습니다.서울 서대문경찰서가 수사하는 1명의 경우 리딩방 사기에 활용된 통장의 명의자로 밝혀져 단순 제공자인지, 적극 가담자인지를 조사하고 있습니다.서대문서 관계자는 "단순 통장 제공자면 전자금융거래법 위반 혐의를, 적극 가담자라면 사기 혐의를 적용하는 방안을 검토하고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)