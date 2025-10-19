뉴스

한국 대학생 캄보디아로 보낸 대포통장 모집책 영장실질심사

김태원 기자
작성 2025.10.19 11:14 조회수
캄보디아 보이스피싱 조직에 의해 감금·피살된 한국인 대학생 사건과 관련해 숨진 피해자를 현지로 보낸 국내 대포통장 모집조직 주범에 대한 구속 여부가 오늘(19일) 결정됩니다.

대구지법 안동지원 손영언 부장판사는 오늘 오전 11시부터 숨진 대학생 박 모(22) 씨가 출국하는 데 직접 관여한 혐의(전기통신 금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등)로 A(20대) 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행합니다.

구속 여부는 오후 중 결정될 것으로 보입니다.

A 씨는 지난 7월 대포통장 알선책 홍모(20대·구속기소) 씨로부터 지인인 박 씨를 소개받아 박 씨 명의로 통장을 개설하게 한 뒤 캄보디아로 출국하도록 한 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 지난 9월 초 홍 씨를 검거한 뒤 박 씨 명의 통장 자금 흐름과 통신 기록 등을 추적하며 대포통장 유통조직 연루자 수사를 벌여왔습니다.

앞서 박 씨는 지난 7월 17일 홍 씨가 속한 조직의 지시에 따라 캄보디아로 출국했다가 3주 뒤인 8월 8일 깜폿주 보코산 인근 차 안에서 숨진 채 발견됐습니다.

캄보디아 현지인 일부는 박 씨가 병원으로 이송되는 과정에서 숨졌다고 진술한 것으로 알려졌습니다.

홍 씨는 박 씨와 같은 대학에 재학한 인물로, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 구속기소 돼 다음 달 재판을 앞두고 있습니다.

현재 박 씨 시신은 캄보디아 턱틀라 사원에 안치돼 있으며, 양국 간 협의가 원활히 진행될 경우 오는 20∼21일께 현지에서 부검이 진행될 가능성이 제기되고 있습니다.

부검에는 우리 정부 합동 대응팀이 입회해 사망 경위를 확인할 예정입니다.

경찰은 A 씨·홍 씨와 연루된 윗선 등 다른 용의자들을 대상으로 수사를 확대할 방침입니다.
