코로나 땐 잠잠하더니…작년·재작년 독감 환자 200만 명대로 ↑

지난해 인플루엔자(독감)로 병의원 등에서 진료받은 사람이 200만 명을 훌쩍 넘어선 것으로 나타났습니다.



오늘(19일) 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터 개방시스템 '국민관심질병통계'에 따르면 진료비 심사 연도 기준 지난해 독감 환자는 236만 369명이었습니다.



이는 2023년(297만 4천724명)보다는 적지만 2022년(12만 8천78명), 2021년(1만 4천754명), 2020년(133만 4천474명)보다는 크게 늘어난 수준입니다.



독감은 통상 11월에서 4월 사이 유행하는데, 코로나19 대유행으로 방역 수칙이 강화됐던 2020∼2021절기, 2021∼2022절기에는 독감이 유행하지 않았습니다.



하지만 2022년 하반기 들어 독감이 다시 유행하면서 예년보다 이른 9월에 유행주의보가 내려졌고, 2023년에는 이례적으로 독감이 연중 유행하는 양상을 보였습니다.



이 때문에 2023년 9월에는 전년에 발령된 유행주의보가 해제되지 않은 채 2023∼2024절기 유행주의보가 새로 발령됐고 지난해 7월에야 해제됐습니다.



2023년과 지난해 독감 진료 환자 수가 200만 명대로 치솟은 것은 이처럼 2022년 하반기부터 작년 상반기까지 오랫동안 독감 유행이 지속됐기 때문으로 풀이됩니다.



지난해 하반기부터는 독감 유행이 코로나19 이전과 같은 계절성을 회복하고 있지만 경계를 늦추기는 어려운 상황입니다.



질병관리청은 작년에는 12월 20일에 독감 유행주의보를 발령했는데 올해는 이보다 약 두 달 빠른 이달 17일 유행주의보를 내렸습니다.



표본 감시 결과 독감 의심환자 비율이 유행 기준을 초과했기 때문입니다.



유행이 일찍 시작돼 늦게까지 이어지면 올해와 내년에도 상당한 규모의 독감 환자가 발생할 수 있다는 우려가 나옵니다.



독감 증상은 경증에서 중증까지 다양하게 나타나는데 심한 경우 사망에까지 이를 수 있습니다.



특히 만 65세 이상 노인, 어린이, 임신부, 폐·심장 질환자, 특정 만성질환자, 면역 저하자 등은 폐렴 등 합병증을 겪을 가능성이 큽니다.



지난해 독감으로 진료받은 236만여 명 중 입원 환자는 9만 5천280명(4.0%)으로 집계됐습니다.



지난해 국민건강보험공단과 환자가 부담한 독감 관련 총진료비(요양급여비용총액, 비급여 등 제외)는 약 1천803억 원, 공단 부담금은 약 1천413억 원에 달했습니다.



질병청은 지난 17일 독감 유행주의보를 발령하면서 "고위험군은 본격적인 유행에 앞서 예방접종을 받고 고열 등의 증상이 있으면 신속히 진료받아야 한다"며 "손 씻기와 기침 예절을 실천하고 사람이 많은 곳을 방문할 때는 마스크를 착용해달라"고 당부했습니다.



어린이와 노인, 임신부 등은 주소와 관계없이 가까운 보건소나 위탁의료기관에서 무료로 독감 예방접종을 받을 수 있습니다.



