뉴스

방글라데시 최대 공항 화재 6시간 만에 운항 재개

신정은 기자
작성 2025.10.19 08:35 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
방글라데시 최대 공항 화재 6시간 만에 운항 재개
▲ 18일 방글라데시 수도 다카에 있는 하즈랏 샤잘랄 국제공항에서 화재가 발생해 연기가 피어오르고 있다.

방글라데시 수도 다카에 있는 이 나라 최대 공항에서 18일(현지시간) 화재로 운항이 전면 중단됐다가 6시간 만에 재개됐습니다.

로이터통신은 하즈랏 샤잘랄 국제공항 관계자들을 인용해 18일 오후 9시 6분(한국시간 19일 0시 6분)에 이 공항에서 화재 진화 후 첫 항공편이 출발했다고 전했습니다.

앞서 이 공항에 도착할 예정이던 항공편들 중 인도 델리에서 출발한 인디고 항공편은 인도 콜카타로, 아랍에미리트(UAE) 샤르자에서 출발한 에어아라비아 항공편은 방글라데시 치타공으로 우회했습니다.

공항 당국 발표에 따르면 화재는 이 공항의 화물터미널에서 18일 오후 2시 15분(한국시간 오후 5시 15분) 발생했습니다.

진화에는 소방당국뿐만 아니라 육군·해군·공군 부대도 동원됐습니다.

방글라데시 국제항공특급협의회의 카비르 아흐메드 회장은 정확한 피해 규모를 추정하기는 아직 이르지만, 수입과 수출에 미치는 직접적·간접적 영향이 10억 달러(1조 4천억 원)를 초과할 가능성도 있다고 설명했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지