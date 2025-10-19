트럼프, 한국 기업 총수 등과 골프회동…마러라고는 '철통경비'

▲ 트럼프 대통령과 한국·일본·대만 기업 대표들의 골프 회동이 18일(현지시간) 진행되는 가운데, 골프장 건너편 공원에서 트럼프 대통령 지지자인 오드리 씨(오른쪽)와 그의 부친이 캠핑 의자에 앉아 골프장을 지켜보고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 한국·일본·대만 기업 대표들의 '골프 회동'이 18일(현지시간) 오전 시작됐습니다.트럼프 대통령이 탄 것으로 추정되는 차량 행렬이 이날 오전 9시 8분쯤 그의 마러라고 별장을 출발, 시가지 내 자신이 소유한 트럼프 인터내셔널 골프 클럽으로 향하는 모습이 연합뉴스에 목격됐습니다.경찰은 팜비치 섬의 마러라고 별장에서 웨스트팜비치의 골프장으로 이어지는 약 5분 거리 도로를 10분 동안 통제했습니다. 텅 빈 거리를 질주하는 검은색 차량에 트럼프 대통령이 라운딩에서 자주 쓰는 흰색 모자를 쓴 인물이 탑승한 것이 눈에 띄었습니다.트럼프 대통령의 동선을 따라가는 백악관 풀기자단도 "대통령이 9시 15분에 골프장에 도착했다"고 공지했습니다.다만, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등 트럼프 대통령과 함께 골프를 칠 것으로 알려진 국내 기업인들의 모습은 확인할 수 없었습니다.손정의 일본 소프트뱅크 회장의 초청으로 마련된 이날 행사는 한국을 비롯해 일본과 대만 등 아시아 우방국의 대표적 기업인들이 트럼프 대통령을 비롯한 미국 정부 인사 등과 함께 골프를 치는 자리입니다.통상 4인 1조로 진행되는 골프에서 트럼프 대통령이 누구와 한 조가 될지는 아직 알려지지 않았습니다.백악관 풀기자로 동행한 워싱턴포스트 기자도 "누가 오늘 그의 동반자가 되는지는 아직 파악되지 않았다"고 전했습니다.골프장 입구는 경호원들에 의해 외부인의 접근이 차단됐으며, 골프장 주변도 높은 나무로 빽빽이 둘러싸여 내부를 살펴보기 어려웠습니다.트럼프 대통령의 골프장 도착 시간으로 미뤄 오전 10시 각 조가 각 홀에서 동시 티오프하는 '샷건' 방식으로 라운딩이 시작됐을 것으로 짐작됩니다.골프장 도로 건너편 공원에는 트럼프 대통령 지지자들이 모여있었습니다. 이들은 깃발을 흔들고 음악을 틀면서 '대통령을 지켜주세요(Keep our president safe)' 등의 문구가 적힌 피켓을 흔들었습니다.이날 미국 곳곳에서 트럼프 대통령에 반대하는 '노 킹스' 시위가 열릴 예정이며, 팜비치에서도 약 4곳에서 시위가 예상된다고 현지 언론은 보도했지만, 트럼프 대통령의 동선 주변에는 시위대가 눈에 띄지 않았습니다.(사진=연합뉴스)