여자배구 '전설' 김연경, 은퇴식…등번호 10번 팀 영구결번 지정

▲ 은퇴식에서 손뼉 치는 김연경

"배구 인생을 돌이켜 보면 긴 여정이었습니다. 국내와 해외에서 뛰고 국가대표 선수로도 뛰면서 훌륭한 분들을 많이 만났습니다. 많이 도와주시고 응원해주시고 힘을 주셔서 이 자리까지 올 수 있었습니다."세계 정상급 아웃사이드 히터로 활약한 '배구 여제' 김연경(37)이 선수로서 코트와 작별했습니다.김연경은 오늘 인천 삼산월드체육관에서 열린 정관장과 2025-2026시즌 V리그 개막전이 끝난 뒤 은퇴식에 나섰습니다.2024-2025시즌 정관장을 비롯한 6개 구단이 준비한 은퇴 투어 행사와 지난 5월 18일 자신이 만든 초청 경기인 KYK인비테이셔널 때 약식 은퇴식을 치렀고, 이번 행사는 친정팀 흥국생명이 마련해준 공식 은퇴식이었습니다.김연경은 한국 여자배구가 배출한 최고의 스타 플레이어였습니다.프로로 입문한 2005-2006시즌 이후 국내외 리그와 국제대회에서 늘 주연을 맡았습니다.정규리그 최우수선수(MVP)만 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025시즌 등 총 일곱 번이나 받았습니다.챔프전에서도 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009시즌에 이어 은퇴 시즌인 2024-2025시즌까지 흥국생명을 통합우승으로 이끌고 챔프전 MVP에 올랐습니다.그는 여자 국가대표팀의 주축으로도 활약하며 2012 런던 올림픽에 이어 2020 도쿄 올림픽에서도 한국의 4강 진출에 앞장섰습니다.흥국생명의 프랜차이즈 스타로 은퇴 직전 마지막 시즌 통합우승을 이끌었던 김연경으로선 친정팀이 마련해준 은퇴 행사가 뜻깊을 수밖에 없습니다.은퇴식에선 김연경의 선수 시절 영상 상영에 이어 흥국생명 구단이 김연경이 설립한 KYK재단에 유소년 배구 발전 등을 위해 써달라며 기부금을 전달하는 순서가 진행됐습니다.우승 반지와 모형 인형 전달식 이후엔 흥국생명의 주장이자 절친인 김수지가 등번호 10번이 들어있는 기념 액자를 선물했습니다.김연경은 이영하 흥국생명 단장 등으로부터 꽃다발을 받은 뒤 부모님과도 마지막 무대의 추억을 새겼습니다.은퇴식 이후엔 김연경의 등번호 10번에 대한 영구 결번식이 이어졌습니다.우측 관중석 천장에서 김연경의 등번호가 새겨진 통천이 내려졌고, 사회자가 큰 소리로 영구결번을 선언했습니다.프로배구에서 영구결번은 남자부 OK저축은행에서 뛴 외국인 거포 로버트랜디 시몬(등록명 시몬·등번호 13번)과 현대캐피탈에서 뛴 문성민(15번), 여자부 한국도로공사의 이효희(5번), IBK기업은행의 김사니(9번)에 이어 역대 다섯 번째입니다.김연경은 한일전산여고 시절부터 10번을 달아 흥국생명에 몸담을 때는 물론 일본 JT 마블러스, 터키 페네르바체, 엑자시바시, 중국 상하이 등 해외 무대와 한국 대표팀에서 줄곧 10번을 유지했습니다.김연경은 영구결번식 직후 마이크를 잡고 "저도 많은 도움을 받았기 때문에 재단과 아카데미를 통해 어린 친구들이 성장할 수 있는 환경을 만들어주고 싶다"면서 "이렇게 선수들을 도와주는 게 계속됐으면 좋겠다"고 희망했습니다.그는 "선수로서 여기를 떠나지만, 흥국생명 선수들을 많이 응원해주시고 삼산체육관이 가득 차게 만들어주셨으면 좋겠다. 그동안 감사했다"고 인사를 마친 뒤 플로어를 한 바퀴 돌며 팬들과 작별 인사를 하고 줄지어 선 선수들과 하이 파이브를 하는 것으로 행사를 마무리했습니다.은퇴 후 친정팀 흥국생명의 어드바이저로 변신한 김연경은 한 방송 예능프로그램에서 감독을 맡아 배구와 인연을 이어가고 있습니다.(사진=연합뉴스)