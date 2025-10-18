뉴스

캄보디아 송환 64명 중 45명 충남경찰청서 수사…피의자 신분

류희준 기자
작성 2025.10.18 19:08 조회수
캄보디아 송환 64명 중 45명 충남경찰청서 수사…피의자 신분
▲ 캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다. 

캄보디아에서 범죄에 가담해 구금됐다가 오늘 오전 국내로 송환된 한국인 중 상당수가 충남경찰청에서 수사받게 됐습니다.

충남경찰청 반부패수사대는 캄보디아에서 송환된 64명 가운데 70%인 45명을 사기 등 혐의로 수사하고 있다고 밝혔습니다.

이들은 투자리딩방과 노쇼 사기 등 범행에 가담한 혐의를 받고 있습니다.

이들은 캄보디아에서 전세기를 타고 국내로 송환됐습니다.

관련 혐의로 체포영장이 발부돼 있던 피의자 신분으로 전세기 탑승 직후 체포된 것으로 알려졌습니다.

충남경찰청은 '캄보디아 사태' 집중수사관서 중 한 곳으로, 이들 45명에 대한 수사를 이어왔습니다.

대부분 범죄 단지에서 검거된 것으로 전해지는 이들은 오늘 오후 천안 동남·서산·홍성·보령·공주경찰서 등 유치장 5곳에 나뉘어 입감됐습니다.

체포영장 집행 이후 48시간 이내 석방이나 구속영장 청구가 이뤄져야 하므로 경찰은 수사에 속도를 낼 것으로 보입니다.

경찰 관계자는 "신속하게 조사 후 신병 처리할 예정"이라고 전했습니다.
