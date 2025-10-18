이율린, KLPGA 상상인·한경 와우넷오픈 3R 1타 차 단독 선두

▲ 이율린

이율린이 한국여자프로골프, KLPGA 투어 상상인·한경 와우넷오픈 3라운드 단독 1위에 올랐습니다.이율린은 경기도 양주의 레이크우드 컨트리클럽에서 열린 대회 3라운드에서 보기 없이 버디만 9개를 잡아내 9언더파 63타를 쳤습니다.사흘 합계 11언더파로 전날 공동 31위에서 단숨에 단독 선두로 치고 올라갔습니다.2023년부터 KLPGA 정규 투어에서 뛴 이율린은 아직 우승이 없고, 가장 좋은 성적은 지난해 10월 덕신EPC·서울경제 레이디스클래식 준우승입니다.지난 시즌 상금 순위 64위였던 이율린은 지난해 11월 시드 순위전에서 1위를 차지해 올해 다시 KLPGA 정규 투어에서 활약하고 있습니다.정규 투어 개인 18홀 최고 성적이자 코스 레코드를 세운 이율린은 "초반부터 버디가 잘 나와 좋은 분위기로 시작했다. 중간에 까다로운 홀이 있어 걱정했지만 위기를 잘 막아내고 마무리도 만족스러웠다"고 소감을 밝혔습니다.올해 6월 Sh수협은행 MBN 여자오픈에서 우승한 정윤지가 10언더파로 1타 차 단독 2위로 마지막 날 우승 경쟁을 벌입니다.시즌 상금 1위 홍정민, 지난해 이 대회 우승자 박보겸이 이재윤과 함께 9언더파 공동 3위 그룹을 형성했습니다.이동은과 박혜준은 나란히 8언더파 공동 6위에 자리했습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)