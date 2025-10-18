3홈런·10K '만화 야구'…다저스, 월드시리즈 진출

<앵커>



LA다저스의 슈퍼스타 오타니가 야구사에 또 하나의 이정표를 세웠습니다. 사상 최초로, 타자로 홈런 3개, 투수로 무실점 탈삼진 10개의 믿을 수 없는 활약을 펼치며 팀을 월드시리즈로 이끌었습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



선발 투수로 나선 오타니는 1회 초 최고 시속 161km의 광속구를 앞세워 밀워키 강타선을 3연속 삼진으로 돌려세웠습니다.



그리고 1회 말 타석에서 곧바로 홈런포를 쏘아 올려, 메이저리그 포스트시즌 사상 최초로 1회 선두타자 홈런을 때린 투수가 됐습니다.



만화나 게임으로도 보기 힘든 활약은 계속됐습니다.



4회에는 다저스타디움 관중석을 완전히 넘는 비거리 143m짜리 초대형 홈런을 쏘아 올려, 포스트시즌 사상 처음으로 투수로 나선 경기에서 멀티 홈런을 기록한 선수가 됐습니다.



5회부터 6회에 걸쳐 4타자 연속 삼진을 잡아내며, 6이닝 무실점에 탈삼진 10개를 기록한 오타니는 7회 마지막 타석에서 또 한 번 중월 솔로포를 터뜨려 홈팬들을 열광시켰습니다.



[야구 역사상 한 선수가 만들어낸 가장 위대한 밤입니다.]



투수로 탈삼진 10개에 타자로 3개의 홈런이라는 믿을 수 없는 기록을 세운 오타니는 시리즈 MVP에 선정됐고, 오타니의 원맨쇼로 4연승을 거둔 다저스는 2년 연속 월드시리즈에 올랐습니다.



(영상편집 : 하성원)