박지원 "김현지에 국감 출석 권하자 '안 나간다고 안 했다'"

강민우 기자
작성 2025.10.18 17:17
▲ 김현지 대통령실 제1부속실장

박지원 민주당 의원은 김현지 대통령실 제1부속실장에게 국정감사 출석을 권유했더니 김 실장이 '안 나간다고 안 했어요'라 답했다고 전했습니다.

박지원 의원은 어제(17일), KBC광주방송 '여의도초대석'에 출연해 김 실장과의 전화 통화 내용을 소개하면서, "제가 전화했다. '너 똑똑한데 국정감사 받아라' (라고 하자, 김 실장이) 안 나간다고 안 했다"라고 밝혔습니다.

박 의원은 다만, 통화 시점은 김 실장이 총무비서관이었을 때라며, "그때는 총무비서관이었고, 총무비서관은 국감에 나와야 하지만 지금은 부속실장"이라고 덧붙였습니다.

이어 "박근혜 (전 대통령 청와대) '문고리', '십상시 권력'처럼 비리가 있는가, 김현지가 내란을 일으켰는가"라고 반문했습니다.

박 의원은 자신이 김 실장을 잘 안다고 하면서, "담양 출신, 광주에서 고등학교 나오고 대학은 서울에서 다녔다. 그리고 자식이 고등학교를 다닌다"라고 말했습니다.

그러면서, 김 실장에 대한 공세를 이어가는 야권을 향해 "그런데 '안방마님이다', '빨갱이다' 이런 중상모략을 해서 되겠습니까?"라고 비판했습니다.

(사진=연합뉴스)
