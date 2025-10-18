뉴스

장동혁, 서울구치소서 10분간 윤 면회…"하나로 뭉쳐 싸워야"

최희진 기자
작성 2025.10.18 17:02 수정 2025.10.18 17:04 조회수
장동혁, 서울구치소서 10분간 윤 면회…"하나로 뭉쳐 싸워야"
▲ 국민의힘 장동혁 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 하고 있다. 

국민의힘 장동혁 대표가 어제(17일) 서울구치소를 찾아 윤석열 전 대통령을 10분간 면회했습니다.

장 대표는 오늘 페이스북에 글을 올리고 이런 사실을 알렸습니다.

장 대표는 글에서 "어제 오전 윤석열 대통령님을 면회하고 왔다"며 "힘든 상황에서도 성경 말씀과 기도로 단단히 무장하고 계셨다"고 말했습니다.

그러면서 "우리도 하나로 뭉쳐 싸우자. 좌파 정권으로 무너지는 자유대한민국을 살리기 위해, 국민의 평안한 삶을 지키기 위해"라고 강조했습니다.

이번 면회는 일반 면회 형식으로, 김민수 최고위원이 동석한 가운데 어제 오전 11시 10분부터 10분가량 진행됐습니다.

장 대표는 당 대표 후보 당시 당 대표가 되면 적절한 시점에 윤 전 대통령을 면회하겠다고 공약한 바 있습니다.

앞서 장 대표는 윤 전 대통령에 대한 특별면회를 신청했으나 구치소 측이 특검 조사를 이유로 불허하면서 불발됐습니다.

이번 면회는 윤 전 대통령이 장 대표와 김 최고위원의 일반면회를 허용하면서 성사된 것으로 전해졌습니다.

(사진=연합뉴스)
