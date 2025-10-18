'감금 피해자이자 피싱 범죄자'…캄보디아 송환자들 수사 본격화

▲ 캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다.

오늘(18일) 오전 캄보디아에서 송환된 한국인 64명이 입국과 동시에 전국 경찰관서로 분산 호송되며 이들에 대한 수사도 본격화할 예정입니다.이들은 캄보디아 범죄단지에 감금됐던 피해자이면서도 한국인 대상 피싱 등 범죄를 저지른 가해자인 이중적 성격을 띠고 있습니다.64명 중 59명은 캄보디아 당국의 사기 단지 검거작전 때 붙잡혔고, 나머지 5명은 스스로 신고해 범죄단지에서 구출됐지만 추후 범죄 혐의점이 발견됐습니다.이들은 ▲ 충남경찰청 45명 ▲ 경기북부청 15명 ▲ 대전경찰청 1명 ▲ 서울 서대문경찰서 1명 ▲ 경기남부청 김포경찰서 1명 ▲ 강원 원주경찰서 1명 등으로 분산돼 피해 사실과 범죄 혐의점에 대해 조사받을 예정입니다.경찰은 이를 통해 캄보디아 등 해외 전화금융 사기 조직의 실체도 규명한다는 방침입니다.박성주 경찰청 국가수사본부장은 송환 직후 인천국제공항 2터미널서 열린 브리핑에서 송환자들에 대해 "로맨스 스캠(연애 빙자 사기), 노쇼 사기와 같은 부분에 다 연루된 사람들"이라고 밝혔습니다.그러면서 "한국 당국에서 조사를 받은 사실이 없고, 추가 범죄사실을 확인하는 과정에 있다"며 "마약 투약 의혹도 많아 송환된 분들에 대해서는 기본적으로 마약 검사를 할 예정"이라고 설명했습니다.이들이 납치·감금을 당한 뒤 협박에 못 이겨 범죄에 가담했는지, 불법성을 인지하고도 적극적으로 활동했는지도 경찰 수사로 밝혀낼 부분입니다.자발적으로 범죄에 가담한 이들이 경찰에 붙잡힌 뒤 '감금 피해자'라고 주장하는 경우도 종종 나타난다고 합니다.송환된 64명이 전부 피의자였던 만큼 이번 송환과 관련해 일각에서는 '피해자를 데려와야 하는데 가해자를 데려왔다'며 냉소적인 반응을 보이기도 합니다.아직 현지에 남아 있을 납치 피해자를 찾아내 송환하는 작전이 더 필요하다는 지적도 나옵니다.경찰은 캄보디아 당국과 함께 추가로 송환될 한국인 범죄자와 피해자를 찾는데 앞으로도 협력한다는 방침입니다.박 본부장은 "캄보디아 당국에서 스캠(사기) 단지 수사와 단속을 계속하겠다는 의지를 가지고 있다"며 "(한국인이) 체포되면 신속히 통보해주는 방향으로 협의가 됐다"며 "통보가 되면 법적 절차에 따라 송환해 법의 심판을 받도록 할 것"이라고 전했습니다.또 휴대전화 포렌식 등 기술이 필요한 부분은 한국 경찰도 돕기로 했다며 "증거물에 대한 교류 등이 신속하게 이뤄져 초기 수사도 원활하게 이뤄질 것으로 기대한다"고 덧붙였습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)