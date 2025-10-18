뉴스

'스위프트 효과' 또 통했다…티셔츠 한 장에 33억 모였다

▲ 테일러 스위프트가 착용하면서 관심을 끈 후 다시 출시된 미국 캘리포니아주 몬터레이 베이 아쿠아리움의 해달 티셔츠

미국의 인기가수 테일러 스위프트가 해달이 그려진 빈티지 티셔츠를 입고 등장한 이후 해달 보호 기금에 230만 달러(약 32억 7천만 원) 이상의 돈이 모였습니다.

해달 보호를 강조하는 그림이 그려진 낡은 티셔츠를 입은 스위프트의 영상 속 모습을 보고 구매 문의가 폭주했고, 이를 제작했던 수족관 측은 해달 보호를 위한 모금 캠페인의 일환으로 티셔츠를 재출시했습니다.

17일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 이 같은 뜻밖의 홍보 효과는 스위프트가 새 앨범 '더 라이프 오브 어 쇼걸'(The Life of a Showgirl) 발매 기념 파티 영상에 캘리포니아의 몬터레이 베이 수족관의 해달 보호 티셔츠를 입고 등장하면서 시작됐습니다.

이 티셔츠는 수족관 측이 1992년에 마지막으로 제작한 오래된 것입니다.

앞에는 해달 두 마리가 등 뒤로 누워 유유자적 떠 있는 그림과 함께 해달에 관한 설명 등이 적혀있습니다.

영상이 공개된 이후 수족관에는 티셔츠 구매 문의가 폭주했습니다.

결국 수족관은 해달 보호 프로그램의 하나로 30여 년만에 티셔츠를 다시 제작, 선보이기로 결정했습니다.

다치거나 부모를 잃은 해달을 위해 최소 65.13달러(약 9만 3천 원)를 기부하는 사람에게 티셔츠를 우편 발송하기로 한 것입니다.

예약 주문을 받기 시작한 지 8시간도 되지 않아 목표치인 130만 달러가 넘는 기부금이 몰렸고, 이틀이 채 지나지 않아 230만 달러를 넘어섰다고 수족관은 밝혔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
(사진=AP, 연합뉴스)
