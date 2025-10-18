오타니 '6이닝 무실점·홈런 3방'…다저스, 월드시리즈 진출

▲ 오타니 쇼헤이가 트로피를 들어올리며 기뻐하고 있다.

메이저리그 LA 다저스가 2년 연속 월드시리즈에 진출했습니다.다저스는 미국 캘리포니아주 LA의 다저스타디움에서 열린 2025 MLB 포스트시즌 내셔널리그 챔피언십시리즈 밀워키 브루어스와 4차전에서 5대 1로 승리했습니다.4전 전승으로 시리즈를 끝낸 다저스는 지난 시즌에 이어 2년 연속 월드시리즈에 나가게 됐습니다.다저스가 2년 연속 월드시리즈에 오른 것은 2017년과 2018년에 이어 올해가 7년 만입니다.2017년과 2018년에는 모두 준우승했고, 이번에는 2년 연속 월드시리즈 제패를 노립니다.다저스는 이날 선발 투수로 나온 오타니 쇼헤이가 '투·타 원맨쇼'를 펼쳤습니다.선발 투수로 6이닝 피안타 2개, 볼넷 3개, 탈삼진 10개로 무실점을 기록했고, 타석에서는 4타석 3타수 3안타 홈런 3개, 볼넷 1개를 기록했습니다.1회 오타니의 선두 타자 홈런으로 기선을 제압한 다저스는 이어진 토미 에드먼의 안타와 테오스카 에르난데스의 내야 땅볼로 2점을 더해 3대 0으로 앞섰습니다.오타니는 4회에도 솔로 홈런을 때려 4대 0을 만들었고, 7회말에도 솔로포를 터뜨리며 5대 0으로 점수 차를 벌리는 등 맹활약했습니다.다저스 김혜성은 이날 경기에 출전하지 못했습니다.다저스는 시애틀 매리너스와 토론토 블루제이스가 벌이는 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 승자와 월드시리즈에서 격돌합니다.(사진=AP, 연합뉴스)