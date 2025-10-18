뉴스

"전국 저수지 80%, 극한 호우에 사실상 무방비"

류희준 기자
작성 2025.10.18 12:36 조회수
"전국 저수지 80%, 극한 호우에 사실상 무방비"
▲ 저수지 (자료사진)

전국에 있는 저수지 중 80% 정도는 극한 호우에 무방비로 노출돼 있어 대책 마련이 시급하다는 지적이 나왔습니다.

국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 국민의힘 조경태 의원(부산 사하을)이 한국농어촌공사에서 받은 자료를 보면 공사가 관리하는 전국 저수지 3천427곳 중 99.6%인 3천414곳이 물이 넘치면 쉽게 붕괴하는 흙댐(사력댐)입니다.

사력댐은 물이 넘치는 '월류(overflow)' 현상이 발생하면 댐 자체가 무너질 수 있는 치명적 약점을 안고 있습니다.

조 의원은 "문제는 기후변화로 극한 호우가 빈번해지고 있지만, 이들 사력댐 대다수가 갑작스러운 폭우에 대응할 안전장치가 없다는 점"이라고 지적했습니다.

폭우 때 댐 붕괴를 막을 수 있는 유일한 설비인 '사전 방류시설'이 설치된 저수지는 전체 3천414곳 중 단 20.4%(695곳)에 불과하기 때문입니다.

나머지 저수지 2천719곳은 극한 호우가 내려도 사실상 아무런 대책이 없는 상황이라고 조 의원은 전했습니다.

조 의원은 "농어촌공사는 2032년까지 641곳에 사전 방류시설을 추가로 설치할 계획이라고 했지만, 계획에 따라 공사가 끝나도 여전히 1천902곳의 저수지는 '무방비 상태'로 남는다"며 "농어촌공사는 단 한 곳의 예외도 없이 모든 저수지에 대한 안전 대책을 재수립해야 한다"고 주문했습니다.
