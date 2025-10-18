민주 "정부의 신속한 대응 환영…국힘, 초당적 협력 나서야"

▲ 캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다.

민주당은 오늘(18일) 캄보디아에서 범죄에 가담했다가 구금된 우리 국민 64명이 송환된 것과 관련해 정부의 신속한 대응을 환영하며 국민의힘을 향해선 초당적 협력에 나서야 한다고 밝혔습니다.백승아 원내대변인은 이날 국회 브리핑에서 "정부와 외교 당국의 신속한 대응을 적극 환영한다"며 이같이 말했습니다.백 원내대변인은 "정부는 우리 국민을 노린 국제범죄에 대해 철저한 수사로 범죄의 실체를 밝히고, 범죄자를 엄중하게 처벌해야 한다"며 "아직 해외에 남아 있는 납치 피해 국민의 구조와 추가 피해 방지를 위해 범죄 조직 소탕에 적극 나서야 한다"고 전했습니다.그러면서 민주당 역시 정부와 함께 유사 사건의 재발을 막고자 제도적 대책을 마련하겠다고 전했습니다.야당을 향해선 "초당적 협력을 요청드린다"며, "우리 국민의 추가 피해와 범죄를 예방하고 피해자를 구조하기 위한 조치를 정쟁의 수단으로 삼아선 안 된다"고 지적했습니다.또 "지금 필요한 것은 '청개구리식 비난'이 아니라 국민의 생명을 지키는 현실적인 외교와 치안 공조"라고 강조했습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)