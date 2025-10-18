'정우영 교체' 베를린, '옌스 선발' 묀헨글라트바흐에 승리

공격수 정우영이 뛰는 우니온 베를린이 미드필더 옌스 카스트로프의 소속팀 보루시아 묀헨글라트바흐를 완파했습니다.



다만 둘이 그라운드에 머문 때가 달라 한국 국가대표 간의 맞대결은 이뤄지지 않았습니다.



우니온 베를린은 독일 베를린의 슈타디온 안 데어 알텐 푀르스테라이에서 열린 2025-2026시즌 독일 프로축구 분데스리가 7라운드 홈경기에서 묀헨글라트바흐에 3대 1로 승리했습니다.



이로써 최근 1무 1패 뒤 3경기 만에 승수를 추가한 베를린은 3승 1무 3패로 승점 10을 쌓았습니다.



반면 묀헨글라트바흐는 시즌 개막 이후 7경기째 무승의 부진을 이어가며 18개 팀 중 최하위로 처졌습니다.



정우영은 벤치에서 경기를 시작해 베를린이 2대 1로 앞서던 후반 24분 팀 스카르케와 교체로 투입됐습니다.



카스트로프는 한국 국가대표로 서울에서 A매치 2연전을 치르고 소속팀에 복귀하자마자 이날 선발 출전했고, 후반 15분 프랑크 오노라와 교체돼 정우영과 마주 서지는 못했습니다.



(사진=AP, 연합뉴스)