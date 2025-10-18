'캄보디아 구금' 64명 송환…전원 체포돼 경찰 압송

<앵커>



캄보디아에 구금됐던 한국인 64명이 오늘(18일) 오전 인천공항에 도착했습니다. 이들은 전화금융 사기 등에 가담한 혐의로 송환되는 전세기 안에서 전원 체포됐습니다.



정윤식 기자의 보도입니다.



<기자>



소총을 든 경찰 특공대원들 뒤로 모자와 마스크로 얼굴을 가린 수십 명이 공항 안으로 들어옵니다.



경찰관 2명이 1명의 팔을 붙잡고 2인 1조로 줄줄이 연행합니다.



캄보디아에 구금됐던 한국인 64명입니다.



이들은 캄보디아 수도 프놈펜 근처 공항에서 우리 정부 전세기로 출발한 지 5시간 만에 인천국제공항을 통해 입국했습니다.



이들은 캄보디아에서 전화금융 사기 범죄 등에 가담한 혐의 등으로 캄보디아 당국에 체포돼 구금됐습니다.



64명 가운데 59명은 캄보디아 당국이 범죄 단지에서 검거 작전을 벌여 체포했고, 나머지 5명은 스스로 신고해 범죄 단지에서 구출됐습니다.



경찰은 이들을 전세기에 태운 직후 피의자 신분으로 전원 체포했습니다.



국적법상 우리 국적기 안은 대한민국 영토로 분류돼 체포영장 집행이 가능합니다.



경찰은 이들이 범죄 조직에 납치되거나 감금된 사실이 있는지, 불법인지 알고도 전화금융 사기 범죄 등에 가담했는지 등을 조사할 예정입니다.



[박성주/경찰청 국가수사본부장 : 보이스 피싱과 관련된 여러가지 범죄, 로맨스 스캠이랄지 노쇼 사기 이런 부분에 다 연루가 돼 있는 사람들입니다. 이번에 송환된 분들에 대해서는 기본적으로 마약 검사를 다 할 예정입니다.]



인천공항에는 새벽부터 경찰 기동대의 삼엄한 경비 속에 피의자들을 호송할 경찰관 등 수백 명의 경찰 인력이 대기했습니다.



송환된 피의자들은 호송용 차량 20여 대에 나눠 관할 경찰서로 압송됐습니다.



이들 중 가장 많은 45명은 충남경찰청에서 나머지는 경기북부청을 비롯해 서울과 강원 등으로 분산돼 조사받을 예정입니다.



(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 이승열)