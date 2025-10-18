김병주 "캄보디아 정부 도움으로 감금됐던 한국인 청년 3명 구출"

▲ 민주당 재외국민 안전대책단장인 김병주 최고위원(오른쪽 두번째)

캄보디아에 감금됐던 한국 청년 3명이 구출됐다고 민주당 김병주 최고위원이 오늘(18일) 밝혔습니다.민주당 재외국민안전대책단 단장인 김 최고위원은 오늘 현지에서 SNS를 통해 "캄보디아에 감금됐던 경기도 남양주시 청년 정 모 군과 (다른) 한국 청년 2명을 마침내 고국의 품으로 데려온다"며 이같이 전했습니다.김 최고위원은 지난 15일 캄보디아 사태에 대응하고자 당 대책단 단장 자격으로 출국해 캄보디아 현지에 체류 중입니다.김 최고위원은 SNS에 캄보디아행 비행기에 오르던 날 정 군이 구금됐다는 제보를 받았다고 설명하며 "한국의 있는 보좌진과 함께 정 군의 친구를 찾았고 친구가 캄보디아 일자리에 관심을 보이는 척하며 정 군에게 접촉을 시도해 마침내 은신처를 포착했다"고 전했습니다.또 친구와의 통화에서 "정 군은 감시인의 눈치를 살피며 은밀히 도움이 필요하단 신호를 보냈다"고 말했습니다.김 최고위원은 현지 경찰에 정 군이 있는 것으로 추정되는 아파트형 호텔의 수색을 요청했지만, 현지 경찰은 신중해야 한다며 오히려 만류해 구출 과정이 난항을 겪었다고 밝혔습니다.이 때문에 현지에서 만난 정부 고위관계자들을 찾아다니며 구출에 도움을 줄 것을 읍소했고, 그 결과 "최소 20일이 넘게 걸린다는 경찰의 현장 급습이 반나절 만에 결정됐다"고 김 최고위원은 언급했습니다.그러면서 현지 경찰이 구출 작전을 통해 정 군과 현장에 있던 다른 한국인 2명을 찾았다고 설명했습니다.김 최고위원은 "이틀 밤을 지새우며 마음을 졸였다. 구출 작전이 노출돼 위해가 가해질까 노심초사했다"며 "캄보디아 정부 관계자와 재외동포의 적극적 도움이 있었기에 가능한 기적 같은 일"이라고 소회를 밝혔습니다.김 최고위원은 오늘 현지시간 오후 4시 주캄보디아 한국 대사관에서 구출 작전 관련 브리핑을 한 뒤 내일(19일) 귀국합니다.(사진=연합뉴스)