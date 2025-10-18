국민의힘 "'위선 끝판왕' 민중기…특검 수사 대상자와 같은 의혹"

국민의힘이 '주식 내부자 거래' 의혹을 받고 있는 민중기 특검을 향해 "위선의 끝판왕"이라며 맹비난했습니다.



박성훈 국민의힘 수석대변인은 오늘(18일) 논평을 통해 "민중기 특검의 실체가 드러나고 있다"며 "특검과 특검 수사 대상자가 같은 의혹을 받는 사상 초유의 일이 벌어지고 있다"고 짚었습니다.



박 수석대변인은 "미공개 정보를 이용해 상장폐지 직전 주식을 매도하고 억대의 수익을 거뒀다는 '주식 내부자 거래' 의혹까지 드러났다"며 "남의 주식 거래를 캐묻던 그 손으로, 정작 본인은 같은 종목에서 시세 차익을 챙겼다니 이미 특검 자격을 잃었다"고 지적했습니다.



민 특검은 부장판사 시절 보유하고 있던 태양광 업체의 비상장주식을 상장폐지 전에 팔아 1억 원이 넘는 수익을 거뒀다는 의혹을 받고 있습니다.



박 수석대변인은 "경악스러운 것은 이 종목이 바로 '민중기 특검'이 김건희 여사 수사 과정에서 그토록 문제 삼았던 태양광 테마주 네오세미테크라는 것"이라며 "자신이 과거 투자해 수익을 올렸던 종목을 두고, 이제는 타인을 상대로 의혹을 추궁하고 있는 셈"이라고 말했습니다.



박 수석대변인은 증권사 직원의 권유로 해당 주식을 매도했다는 민 특검의 해명도 부족하다고 주장했습니다.



박 수석대변은 "분식회계 정황을 미리 알고 차명 지분을 처분한 혐의로 징역 11년을 선고받은 네오세미테크 대주주의 매도 시점과, 민중기 특검의 주식 매도 시점이 겹친다"고 지적했습니다.



이어 "친구였던 해당 기업 대표에게서 얻은 내부 정보로 비슷한 시점에 매도했을 가능성이 매우 큰 상황"이라고 주장했습니다.



박 수석대변인은 "이재명 대통령이 그토록 말했던 '주식시장에서 장난치다간 패가망신한다'는 말이 진심이라면, 민 특검에 대한 인사 조치는 물론 수사를 지시하십시오"라며 정부와 여당을 압박했습니다.



그러면서 "'패가망신 1호 사례'가 민 특검이어야만 국민들은 수긍할 것"이라고 덧붙였습니다.