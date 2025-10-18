"선거 8개월이나 남았는데"…가짜뉴스·비방 광주전남서 '횡행'

내년 6월에 치러질 9회 전국 동시 지방선거를 앞두고 출마 입지자 사이에 상대를 비방하고 가짜뉴스를 유포하는 등 과열 양상을 보이고 있습니다.



선거가 8개월이나 남았지만, 문자메시지로 상대방을 깎아내리는 '흑색선전'이 벌써 시작됐고 고소·고발이 잇따라 문제라는 지적입니다.



전남도의회에 따르면 이철(더불어민주당·완도1)의원은 지난 16일 기자회견을 열어 "가짜뉴스와 허위사실, 네거티브에 강하게 대응하겠다"고 밝혔습니다.



내년 선거에서 완도군수 출마를 준비 중인 이 의원은 "비위 행위로 압수수색을 받았다는 허위 사실을 담은 문자 메시지가 유포되고 있다"며 "문자를 유포한 A 도의원 배우자를 '허위사실에 의한 명예훼손과 공직선거법 위반' 혐의로 고소했고, 최근 기소 의견으로 검찰에 송치됐다"고 주장했습니다.



이 의원은 또 자기 형이 운영하는 건설회사 문제를 보도한 한 언론사에 대해서도 경찰에 명예훼손 혐의로 고소했습니다.



광주에서는 김병내 광주 남구청장을 겨냥한 것으로 추정되는 정치 현수막이 무단으로 게시돼 경찰이 조사에 착수했습니다.



남부경찰서에 따르면 지난 1일 정치 현수막으로 구청장의 명예가 훼손됐다며 고발장이 접수됐습니다.



앞서 지난 1일부터 남구 일대에는 "우리 남구는 '병'이 아닌 '용'이 필요하다"는 문구가 적힌 불법 현수막 15장이 게시됐습니다.



일각에서는 문구 속 '병'이 김병내 구청장을, '용'은 차기 남구청장 선거 출마가 예상되는 특정 인물을 지칭한 것 아니냐는 해석이 나왔습니다.



민주당 주철현(전남 여수갑) 의원은 이재명 대통령의 해양수산부 부산 이전 공약에 반대했다고 주장한 유튜버를 고발했습니다.



지역 정가 관계자는 "선거가 아직 8개월이나 남았는데, 본격적으로 후보 공천을 위한 경선이 시작되면 비방전이 더 거세질 것으로 보인다"며 "상대 후보를 깎아내리기보다는 유권자들을 위한 정책이나 비전을 제시해야 한다"고 전했습니다.