케데헌 '골든', 영국 싱글 차트 3위로 반등…지수 신곡 37위로 데뷔

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)의 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)이 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 순위 반등을 이뤄냈습니다.



17일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 '골든'은 전주보다 두 계단 오른 3위로 17주 연속 차트에 이름을 올렸습니다.



'골든'은 6월 하순 93위로 차트에 처음 진입했으며 지난달까지 통산 8주 동안 1위를 차지한 후 하락하다 다시 순위를 끌어올렸습니다.



'골든'은 특히 팝스타 테일러 스위프트의 신보가 각종 차트를 휩쓰는 상황에서도 최상위권을 지키고 있습니다.



'케데헌'의 또 다른 OST '유어 아이돌'(Your Idol)은 한 계단 하락한 10위를 기록했고, '하우 잇츠 던'(How It's Done)은 12위로 차트에 재진입했습니다.



트와이스가 부른 '테이크 다운'(Takedown)은 여섯 계단 내려간 93위로 집계됐습니다.



블랙핑크의 지수가 원디렉션 출신의 팝스타 제인과 협업한 신곡 '아이즈 클로즈드'(EYES CLOSED)는 이 차트에 37위로 데뷔했습니다.



캣츠아이의 '가브리엘라'(Gabriela)는 한 계단 오른 38위로 나타났고, 발매 1주년을 맞은 로제의 히트곡 '아파트'(APT.)는 세 계단 하락한 67위였습니다.