주유소 휘발윳값 4주 만에 하락 전환…"다음주도 내림세 전망"

국내 주유소 휘발유의 주간 평균 가격이 4주 만에 하락 전환했습니다.



18일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 10월 셋째 주(13∼16일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 0.5원 내린 1,662.7원이었습니다.



지역별로 가격이 가장 높은 제주는 전주 대비 2.1원 하락한 1,723.1원, 가격이 가장 낮은 대구는 0.4원 내린 1,633.2원으로 각각 집계됐습니다.



상표별 가격은 SK에너지 주유소가 L당 평균 1,672.3원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1,636.0원으로 가장 낮았습니다.



경유 평균 판매 가격은 전주 대비 0.2원 오른 1,535.8원을 기록했습니다.



경유는 4주 연속 상승세를 보였습니다.



이번 주 국제유가는 미중 무역 갈등 재점화 조짐과 러시아·우크라이나 종전 관련 미러 회담 추진 보도 등으로 하락했습니다.



수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 3.0달러 내린 62.7달러였습니다.



국제 휘발유 가격은 0.8달러 하락한 75.9달러, 국제 자동차용 경유는 2.8달러 내린 85.6달러로 집계됐습니다.



국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.