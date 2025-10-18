[속보] '캄보디아 구금' 한국인 64명 송환…전부 체포돼 경찰 압송

캄보디아에서 범죄에 가담했다가 이민 당국에 구금된 한국인 64명이 오늘(18일) 오전 전세기를 타고 국내로 송환됐습니다.



전세기는 캄보디아 프놈펜 인근의 테초 국제공항에서 이륙한 지 5시간 20분 만에 인천국제공항에 착륙했습니다.



64명 모두 전세기에서 내리자마자 피의자 신분으로 관할 경찰서로 압송돼 범죄 혐의점을 수사받을 예정입니다.



충남경찰청에 45명, 경기북부청에 15명 등으로 분산돼 조사를 받게 된다고 경찰은 설명했습니다.



송환 대상자들은 전세기에 타자마자 기내에서 체포된 것으로 알려졌으며, 이들을 호송할 경찰관 190여 명도 전세기에 동승했습니다.



이번 송환 대상자들은 이른바 '웬치'로 불리는 캄보디아 범죄단지에서 보이스피싱이나 로맨스 스캠 등 범죄에 가담한 혐의를 받고 있습니다.



이들 가운데 59명은 캄보디아 당국의 사기 단지 검거 작전 때 붙잡혔고, 나머지 5명은 스스로 신고해 범죄 단지에서 구출됐습니다.



대부분은 한국에서 체포영장이 발부된 피의자 신분으로 국제형사경찰기구 인터폴 적색수배자도 포함됐습니다.



한국 범죄자들을 해외에서 전세기로 집단 송환한 사례는 이번이 세 번째고, 단일 국가 기준으로는 역대 최대 규모의 송환 작전이기도 합니다.

