'비서진' 김광규, 첫 예능 인연 기억 못 하는 선우용여에 "기억도 못하시네" 울상

새로운 마이 스타가 등장했다.



17일 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 MY 스타와 첫 만남을 갖게 된 비서진의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 김광규는 이전과 달리 들뜬 얼굴을 했다. 그리고 이에 이서진은 "형이 선생님이랑 친하니까 오늘 리드를 잘해달라"라고 당부했다.



그러자 김광규는 "근데 선생님들은 나보다 널 좋아하잖아"라고 말해 눈길을 끌었다.



곧 MY스타의 정체가 공개됐다. 오늘의 스타는 바로 최고령 유튜버로 활약을 펼치고 있는 배우 선우용여.



비서진은 마이 스타에게 깍듯하게 인사를 했고, 선우용여는 "웰컴 투 마이 하우스"라며 두 사람을 반갑게 맞이했다.



이때 김광규는 "저는 기억도 못하시네"라며 서운함을 드러냈다. 무슨 일이냐 묻는 선우용여에 이서진은 "선생님을 너무 좋아한다 그러더라"라며 둘러댔다.



이에 선우용여는 "아 그래? 근데 한 번도 같이 연기한 적이 없어"라고 선을 그었다. 그러자 김광규는 조심스럽게 세 바퀴 이야기를 꺼냈다.



이를 들은 선우용여는 "응 세 바퀴는 했고. 근데 그건 예능이지"라고 다시 한번 선을 그어 김광규를 울상으로 만들었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)