1. 구금 한국인 64명 태운 전세기, 잠시 뒤 도착



캄보디아에서 온라인 사기 범죄에 연루돼 구금됐다 추방된 한국인 64명이 전세기 편으로 오늘(18일) 오전 인천공항에 도착합니다. 이들은 귀국 즉시 경찰서로 호송돼 조사를 받을 예정입니다.



2. "APEC서 시진핑 만날 것"…한미 협상 일정 불투명



트럼프 대통령이 경주 APEC에서 중국 시진핑 주석을 만나 무역 갈등 문제를 논의할 것이라고 말했습니다. 한미 고위급 관세협상 추가 일정이 불투명한 가운데 트럼프 대통령은 주말 우리 4대 그룹 총수와 만납니다.



3. '오피스텔 투신' 40대, 행인 덮쳐 2명 사망



경기도 부천의 한 오피스텔에서 투신한 40대 여성이 행인을 덮쳐 2명 모두 숨졌습니다. 고속도로에 지름 1m 깊이 20cm 땅꺼짐이 발생해 차량 10여 대의 타이어가 손상됐습니다.



4. 오전까지 곳곳 비…찬바람 불며 기온 '뚝'



오전까지 전국 곳곳에 비가 이어지겠고 바람도 강하게 불겠습니다. 내일 오후부터 찬 공기가 남하하면서 기온이 큰 폭으로 떨어지겠습니다.