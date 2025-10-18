트럼프, 젤렌스키 회동…"토마호크 미사일 없이 전쟁 끝내길"

▲ 현지시간 17일 도널드 트럼프 미국 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령이 워싱턴 DC 백악관에서 전쟁 종식에 관한 대화를 나누고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담을 앞둔 상황에서, 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만나 우크라이나 전쟁 종전 방안을 논의했습니다.현지시간 17일 백악관에서 열린 회담에서, 트럼프 대통령은 전날 푸틴 대통령과의 통화를 긍정적으로 평가한 뒤 "푸틴 대통령은 전쟁을 끝내고 싶어 한다. 젤렌스키 대통령도 그렇다. 이제 우리는 전쟁을 끝내야 한다"고 말했습니다.트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 전날 통화에서 헝가리에서 만나 우크라이나 전쟁 문제를 논의하기로 했고 트럼프 대통령은 회담 시점을 '2주 내'로 예상한 바 있습니다.트럼프 대통령은 '헝가리 회담'이 젤렌스키 대통령까지 포함한 3자 회담이냐는 질문에 "양자"(double)일 가능성이 크다면서 젤렌스키와 푸틴 대통령이 서로를 좋아하지 않아 따로 만나고 젤렌스키 대통령과 상황을 공유하겠다고 말했습니다.회담 장소로 헝가리를 선택한 이유에 대해서는 "우리는 빅토르 오르반(헝가리 총리)을 좋아한다. 푸틴도 좋아하고 나도 좋아한다"고 설명했습니다.젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령의 가자지구 전쟁 휴전 중재를 축하하면서 가자 휴전이 우크라이나 전쟁을 끝낼 "동력"이라고 평가했습니다.푸틴 대통령이 평화를 진심으로 원하지 않는다면서도 "우리가 당신의 도움으로 이 전쟁을 끝낼 수 있다고 확신한다"고 말하기도 했습니다.이날 회담에서 두 정상은 우크라이나가 러시아 후방을 타격하는 데 필요하다며 미국에 요청한 토마호크 순항미사일 제공 여부를 논의할 계획입니다.다만 트럼프 대통령은 토마호크 미사일을 실제 지원할 생각이 있다기보다는 러시아에 휴전을 압박하는 수단으로 사용할 의중을 내비쳤습니다.젤렌스키 대통령은 토마호크 미사일을 지원받는 대가로 우크라이나가 이번 전쟁에서 효과적으로 활용해 온 드론 수천 개를 제공하고 미국의 드론 생산을 지원할 의사가 있다고 밝혔습니다.트럼프 대통령도 우크라이나의 드론에 관심이 있다면서 "우리는 자체적으로 드론을 만들지만, 다른 나라에서 드론을 사기도 하며 우크라이나는 매우 좋은 드론을 만든다"고 말했습니다.하지만 트럼프 대통령은 "우리도 토마호크가 필요하다. 우리는 우리나라를 지키는 데 필요한 것들을 줘버리고 싶지는 않다"면서 "우리가 토마호크에 대해 생각하지 않고서도 전쟁을 끝낼 수 있기를 바란다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 러시아가 확전(escalation)이라고 주장해 온 우크라이나의 러시아 후방 타격 허용 여부를 논의하냐는 질문에 "확전이지만 우리는 그걸 논의할 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)