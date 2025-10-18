한국-캄보디아, 합동대응TF 구성 합의…사망 대학생 20일 공동 부검

▲ 캄보디아 인신매매 고문받고 숨진 한국인 대학생

한국과 캄보디아 정부가 태스크포스(TF)를 꾸려 최근 잇따른 온라인 사기를 비롯한 납치와 감금 사건에 함께 대응하기로 했습니다.정부합동대응팀을 이끄는 김진아 외교부 2차관은 현지시간 17일 프놈펜에 있는 주캄보디아 한국대사관에서 브리핑을 열고 양국이 합동 대응 TF를 구성하기로 합의했다고 밝혔습니다.김 2차관은 "오늘 써 소카 캄보디아 부총리 겸 내무부 장관과 면담에서 합의했다"며 "TF의 정식 명칭과 운영 방식 등 구체적 사안은 다음 주 캄보디아 경찰청과 한국대사관이 논의하기로 했다"고 말했습니다.그러면서 "TF 회의를 정례화해 양국 경찰이 수사 과정에서 정보와 증거를 공유하는 등 공조할 것"이라며 "범죄에 연루된 한국인의 조기 송환 등을 위한 정보 교환도 할 예정"이라고 덧붙였습니다.김 2차관은 써 부총리가 현지 전국 경찰서에 "범죄 단지를 대대적으로 수색하고 한국인을 발견하면 즉각 구조하라"고 이미 지시했다고 전했습니다.써 부총리는 또 한국인이 자국에서 범죄에 연루돼 추방되면 재입국을 막는 '블랙리스트' 명단을 만들겠다는 입장을 한국에 밝혔습니다.이에 김 2차관은 써 부총리에게 "캄보디아 경찰 당국의 수사 역량을 더 강화하기 위해 개발 협력 사업을 적극적으로 검토하겠다"며 "한국이 보유한 범죄 대응 관련 정보도 캄보디아 측에 제공하겠다"고 답했습니다.다만 그동안 한국 경찰이 범죄 단지가 밀집한 시아누크빌 일대에 설치하려 한 '코리안 데스크', 즉 한인 사건 처리 전담 경찰관 배치는 이뤄지지 않았습니다.이날 브리핑에 함께 참석한 박성주 국가수사본부장은 "코리안 데스크 설치가 안 됐다기보다는 확장된 개념으로 양국이 서로 이해한 게 TF"라며 "명칭에 연연할 필요는 없다"고 말했습니다.박 본부장은 지난 8월 캄보디아 범죄단지에서 고문당해 사망한 한국인 대학생 사건과 관련해서는 "한국에서 추가로 대포통장 모집책 2명을 검거해 조사하고 있다"고 밝혔습니다.그러면서 "한국인 대학생의 시신 부검은 오는 20일 프놈펜 사원에서 양국이 공동으로 할 예정"이라며 "신속히 화장해 유해를 한국으로 송환하기로 캄보디아 측과 합의했다"고 덧붙였습니다.박 본부장은 또 캄보디아에 구금된 한국인 송환자는 모두 64명이라며 현지시간 이날 밤 10시 40분에 전세기가 도착해 다음날 새벽 0시 30분에 출발하면 한국시간으로 아침 8시에 인천공항에 도착한다고 설명했습니다.64명은 고객관리, 리딩방 사기, 로맨스 스캠(사기), 보이스 피싱 등 범죄에 연루된 혐의를 받고 있습니다.박 본부장은 "이번에 송환될 64명의 구체적 역할과 각자 조직 내 비중은 한국에서 조사해야 한다"면서도 "한국에서 200억 원대와 10억 원대 피해를 낸 조직에 연루된 인물들도 있다"고 말했습니다.