부천 오피스텔서 추락한 40대 여성, 행인 덮쳐…2명 사망

김태원 기자
작성 2025.10.17 22:57 조회수
▲ 119 구급차

오늘(17일) 오후 7시 50분쯤 경기도 부천시 원미구 오피스텔에서 40대 여성 A 씨가 지상으로 떨어지면서 50대로 추정되는 남성 B 씨를 덮쳤습니다.

이 사고로 B 씨가 그 자리에서 사망했고 A 씨는 크게 다쳐 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.

경찰은 A 씨가 투신하면서 행인 B 씨가 사고를 당한 것으로 보고 구체적인 경위를 조사하고 있습니다.

경찰 관계자는 "A 씨가 추락한 구체적인 위치는 아직 확인되지 않았다"며 "B 씨의 신원도 추가로 확인할 예정"이라고 말했습니다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

(사진=연합뉴스)
