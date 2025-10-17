뉴스

국정자원 장애 시스템 복구율 50% 넘겨…화재 발생 21일 만

김태원 기자
작성 2025.10.17 21:19 조회수
▲ 국정자원 화재 관련 중대본 12차 회의

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 중단된 정부 전산시스템 복구율이 화재 발생 21일 만에 50%를 넘어섰습니다.

중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 오늘(17일) 오후 9시 기준 복구된 시스템은 전체 709개 중 357개(50.4%)로, 오후 6시보다 10개가 추가됐습니다.

등급별로는 ▲ 1등급 31개(77.5%) ▲ 2등급 41개(60.3%) ▲ 3등급 146개(55.9%) ▲ 4등급 139개(40.9%)가 복구됐습니다.

새로 복구된 시스템은 ▲ 행정안전부 공공자원개방공유관리시스템(공유누리·4등급) ▲ 국가데이터처 도서관리(통계도서관·4등급) ▲ 행정안전부 전자관보시스템(3등급) 등입니다.

산업통상자원부 소관 시스템 7개(변화관리·업무포털·통합조직관리시스템·국회업무관리·국문·영문 홈페이지·성과관리)도 복구됐습니다.

앞서 지난달 26일 오후 8시 15분쯤 국정자원 대전 본원 5층의 7-1 전산실에서 리튬배터리 교체 작업 중 화재가 발생해 정부 전산시스템 709개가 중단됐습니다.

정부는 대구센터로 이전하는 20개 시스템을 제외한 나머지 미복구 시스템을 11월 20일까지 대전센터에서 재개할 방침입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김태원 기자 사진
