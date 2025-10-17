부산에 모인 올림픽 영웅들…106회 전국체전 개막

▲ 17일 부산 아시아드주경기장에서 열린 제106회 전국체육대회 개회식에서 최휘영 문화체육관광부 장관의 개식 통고에 폭죽이 터지고 있다

이미지 확대하기

제106회 전국체육대회(전국체전)가 부산의 과거와 현재를 담은 뮤지컬 공연과 함께 화려하게 개막했습니다.대한체육회가 주최하고 부산광역시체육회·부산광역시·부산광역시교육청이 주관하는 제106회 전국체전의 개회식이 오늘(17일) 오후 부산아시아드주경기장에서 열렸습니다.박칼린 총감독은 '배 들어온다, 부산!'을 주제로 흥겨운 뮤지컬을 연출했습니다.부산의 상징인 부산항 컨테이너 터미널을 실제 옮겨온 듯한 초대형 무대 위에서 배우들이 흥겹게 연기했습니다.항구 도시의 웅장한 성장 서사와 선 굵고 활기찬 부산 사람의 꿈과 애환을 화려한 뮤지컬로 풀어냈습니다.이후에도 부산의 역사와 산업, 부산 사람들의 이야기, 전통예술로 대형 무대가 채워졌습니다.개회식의 하이라이트인 성화 점화는 부산 출신 올림픽 메달리스트 길영아(배드민턴), 이상효(핸드볼)가 부산 관제사 부부와 함께했습니다.펜싱 송세라, 체조 양학선으로부터 '불'을 이어받은 이들은 가마솥 모양의 성화대에 불을 붙였습니다.이재명 대통령은 김혜경 여사와 함께 개회식을 찾아 전국체전 개막을 축하했습니다.이 대통령은 "전국체전이 개막하는 벅찬 순간을 여러분과 함께 할 수 있어서 영광"이라며 "이미 우리 선수들은 승자다. 서로를 존중하고 연대하는 스포츠의 참된 가치를 만방에 떨치며 우리 국민들께 희망과 감동의 울림을 선사해 주실 것이라고 믿는다"고 말했습니다.이어 "이번 대회를 계기로 글로벌 허브 도시 부산이 세계적인 스포츠 및 문화 도시로 도약할 수 있기를 기대한다"며 "대한민국 온 나라가 균형 잡힌 성장과 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.최휘영 문화체육관광부 장관이 개회 선언을 하고, 박형준 부산시장이 환영사, 유승민 대한체육회장이 개회사를 했습니다.개회식은 가수 데이브레이크와 김태우의 공연으로 열기를 이어갔습니다.이번 전국체전은 오늘부터 23일까지 부산시 일원에서 열립니다.부산에서 전국체전이 열리는 건 2000년 81회 대회 이후 25년 만입니다.올해 전국체전에는 전국 17개 시도에서 총 2만 8천791명(선수 1만 9천418명, 임원 9천373명)이 참가합니다.재외한인체육단체 1천515명까지 더하면 총 3만 306명이 전국체전 무대를 누빕니다.이들은 부산시 14개 기초자치단체 77개 경기장에서 열리는 50개 종목(정식 48, 시범 2)에 출전합니다.체조, 펜싱, 카누, 당구, 배드민턴, 수중 핀수영, 태권도 7개 종목은 사전 경기로 치렀습니다.'셔틀콕 퀸' 안세영(삼성생명)은 부산 대표로 출전해 여자 일반부 단체전 금맥을 캤고, 한국 펜싱 남자 사브르의 간판 오상욱(대전광역시청)은 개인전과 단체전에서 금메달 2개를 따냈습니다.체조 신솔이(강원도체육회)는 2년 연속 5관왕에 올랐습니다.개회식이 끝난 뒤에는 본격적인 메달 레이스가 펼쳐집니다.내일은 유도 종목에 눈길이 쏠립니다.파리 올림픽 은메달리스트 허미미와 동생 허미오(이상 경북체육회)가 동반 우승에 도전하고, 안바울(남양주시청), 김하윤(안산시청) 등 유도 스타들도 국내 팬 앞에 섭니다.이후에도 올림픽, 아시안게임을 빛낸 스타들이 등장합니다.지난해 파리 올림픽에서 3관왕에 오르고 전국체전 최우수선수(MVP)에 오른 양궁 임시현(한국체대)은 올해에도 전국체전을 빛냅니다.2021∼2023년, 3회 연속 전국체전 MVP를 차지한 황선우(강원도청)는 남자 자유형 200ｍ, 개인혼영 200ｍ, 계영 400ｍ와 800ｍ, 혼계영 400ｍ에 출전해 5관왕에 도전합니다.파리 올림픽 남자 자유형 400ｍ 동메달리스트 김우민(강원도청)도 자유형 400ｍ, 1,500ｍ, 계영 종목 등에 출전해 다관왕을 노립니다.이 밖에도 한국 스포츠를 이끄는 별인 도쿄 세계육상선수권 남자 높이뛰기 2위 우상혁(용인시청), 파리 올림픽 은메달리스트 역도 박혜정(고양시청)도 국내 팬들에게 인사합니다.파리 올림픽 여자 25ｍ 권총 챔피언 양지인(한국체대), 여자 10ｍ 공기소총 금메달리스트 반효진(대구체고), 10ｍ 공기권총 1위 오예진(IBK기업은행) 사격 트리오도 부산 전국체전을 빛낼 스타입니다.(사진=연합뉴스)